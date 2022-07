La Rioja: Quintela otorga a la policía el aumento salarial que le niega a la docencia

El gobierno de Ricardo Quintela anunció un aumento para la Policía de la provincia. Con este incremento, en dos años la mencionada institución habrá recibido un aumento que promedia el 150%, un porcentaje que no tuvieron trabajadores esenciales como las y los docentes, y profesionales de la salud.

El incremento salarial para la Policía contrasta con la férrea negativa a otorgarle a la docencia un aumento que permita actualizar los salarios deprimidos por una suba de precios que no da tregua. El contraste entre este aumento presupuestario para el aparato represivo y la falta de respuestas a los pedidos de aumento presupuestario para salud y educación exponen a un gobierno ajustador.

Con el incremento salarial para la fuerza policial, un agente que recién inicia cobrará 100 mil pesos mensuales, mientras que un docente primario cobra tan solo 53 mil pesos mensuales. Los números expresan en los hechos que al gobierno provincial no le interesa la educación, ni la salud, como pretende instalar. Mientras le aumenta los sueldos a la policía, no da respuestas al reclamo del personal de salud, y de la docencia. Estos últimos se encuentran atravesando ya la sexta semana de paro, pero Quintela insiste en no reconocer la voz de la docencia autoconvocada, y solamente reconoce conducciones sindicales adictas.

Igualmente la burocracia carece de representatividad. La docencia rechaza de conjunto a todas las direcciones sindicales docentes por su falta de democracia sindical y entero alineamiento a quienes gobiernan. Con el objetivo puesto de recomponer el salario abrazaron el método de corte ruta, y asamblea. La canción “los métodos piqueteros” de las Manos de Filippi es uno de los hits de la huelga.

¿Qué representa el aumento a la Policía?

El aumento para la Policía forma parte de una orientación tendiente a preparar las condiciones para reprimir la protesta social. Cabe recordar que la carta represiva el gobierno ya la jugó en ocasión de una negativa a que la docencia ponga una carpa frente a casa de gobierno.

La campaña difamatoria contra el movimiento piquetero en general, y el Polo Obrero en particular, forma parte de la misma orientación represiva. En este punto no hay grietas en los partidos patronales, todos apoyan el ataque a los piqueteros porque vienen impulsando planes de lucha para enfrentar el ajuste.

En las últimas semanas, la docencia abrazó los métodos piqueteros y se moviliza en unidad con el Polo Obrero. Se trata de una potente unidad de acción con la que la docencia de Misiones y las y los profesionales de la salud en Neuquén conquistaron aumentos salariales. En esa perspectiva el Polo y el Partido Obrero se movilizará junto a la multisectorial el próximo jueves, planteando plan de lucha, paro general y un congreso de trabajadores ocupados y desocupados.

Basta de ajuste, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, trabajo genuino, por una salida política propia de lxs trabajadores.