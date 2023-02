La Unidad Piquetera anunció un plan de lucha contra los 160.000 despidos en el Potenciar Trabajo

La Unidad Piquetera realizó este viernes una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, en la que anunció un plan de lucha que tendrá lugar el 7 de febrero, para enfrentar el ajuste del gobierno, que viene de recortar 160.000 planes Potenciar Trabajo. Luego de la conferencia se desarrolló un corte de calle, como anticipo de la jornada próxima.

El recorte en los planes sociales forma parte de una ofensiva más amplia contra los trabajadores al servicio del FMI. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dictaminó hace poco tiempo que las auditorías de los planes se lleven adelante por internet, cuando en Argentina la pobreza y la falta de conectividad afectan a millones de personas. Muchos trabajadores realizaron esa validación online en tiempo y forma, pero igualmente fueron suspendidos.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, denunció que la política del gobierno es una “continuidad del ajuste del año pasado”, que tiene su expresión en “el presupuesto de ajuste de Massa, que no solo recorta la ayuda social, sino también las jubilaciones, y los presupuestos para la educación y la salud”. “Bullrich, la derechista fascista, dijo que eliminaría en 6 meses los planes sociales; este gobierno, que se dice nacional y popular, en 50 días le asestó un golpe mortal a casi 200.000 familias”, agregó Belliboni. El dirigente del Polo Obrero anunció en su intervención que el martes 7 la Unidad Piquetera realizará acciones de lucha en 130 puntos del país, con cortes en accesos, puentes y rutas nacionales y provinciales.

Silvia Saravia, de Libres del Sur, denunció que “miles de compañeros y compañeras que han realizado la auditoría virtual igualmente han sido suspendidos y suspendidas del programa; esta situación muestra que al Ministerio de Desarrollo Social solo interesa juntar plata para pagarle al FMI, que pide estos recortes”. También protestó contra la demora del gobierno en entregar las herramientas para que los compañeros puedan trabajar.

Por su parte, una compañera de la Coordinadora por el Cambio Social, señaló que “a este gobierno no le importan la clase trabajadora ni los desocupados” y denunció la inflación, que provoca que “a la gente no le alcance para comer y que los chicos no puedan comprar útiles para la escuela”. “Tocan a uno y tocan a todos”, sentenció.

En las intervenciones se manifestó una solidaridad con el pueblo peruano, que está protagonizando una rebelión contra el gobierno golpista de Dina Boluarte.

Sebastián del MST Teresa Vive denunció que Tolosa Paz está llevando adelante este ajuste mientras se producen “aumentos en la carne, en los servicios, y en el pan”. Refiriéndose a la situación de los comedores populares, dijo que el gobierno envió hace poco “pan dulce aplastado y garrapiñada que sobró de la navidad, quitándonos fideos, puré de tomate, entre otros”.

La jornada del 7 será un nuevo episodio de la lucha del movimiento piquetero contra el ajuste de los Fernández y Massa. Vamos por su triunfo.