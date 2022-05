Larreta vota la reforma del estatuto docente y reprime a la comunidad educativa movilizada

El macrismo votó la reforma del estatuto docente en la Legislatura porteña con una gran concentración de las comunidades educativas en las calles, las cuales fueron reprimidas por la Policía de la Ciudad. El sindicato Ademys viene convocando al paro y la movilización en las puertas de la Legislatura hace semanas; se le sumó UTE y otros sindicatos minoritarios que han convocado a paro hace dos días. La concentración contó con una nutrida participación de docentes y estudiantes de las escuelas e institutos de formación docente. También con numerosos centros de estudiantes terciarios y secundarios.

La reforma laboral impuesta por el macrismo introduce el salario por mérito y una diferenciación salarial a la baja mediante la incorporación al Estatuto Docente de un número ínfimo de cargos, ya existentes en el nivel primario (maestro acompañante de trayectorias educativas -Mate), y el novel de Coordinador de Trayectorias Educativas, ambos cargos ahora serían para el nivel inicial y primario. Esta modificación, denominada por el gobierno como “ascenso horizontal”, es utilizada para legalizar una diferenciación salarial que al día de la fecha no sería superior a los 3.000 pesos, pero además de la cifra escandalosa equivalente a menos de 5 kilos de yerba, no cubre en absoluto las necesidades reales educativas ni los planteos docentes entre quienes dicha carrera horizontal no tuvo ecos de aceptación, la cual además cristaliza el desplazamiento de las actuales conducciones escolares de los roles de coordinación y seguimiento pedagógico, profundizando un rol de corte gerencial, por lo tanto, alejado de la labor docente (Prensa Obrera, 11/5). La reforma planteada por el macrismo va por sendas distintas a las necesidades reales de las escuelas y los institutos de formación docente.

En los últimos días, las jornadas institucionales del nivel medio y superior, fundamentalmente, se han constituido como asambleas con voces de rechazo a la reforma, a la titularización ultralimitada y la reforma del régimen académico, que en el nivel medio degrada los procesos educativos.

La reforma propuesta por Larreta, Acuña y compañía es un paso más en el ataque a los Institutos de formación docente como lo fue la Unicaba y el ataque a los 29 profesorados. Mientras el gobierno encuentra presupuesto para abrir carreras docentes que ya existen en los profesorados, pretenden dejar por fuera de la titularización a quienes nos formamos para docentes de educación superior. Está planteado seguir luchando como lo hicimos en el 2018 con clases públicas, asambleas y la movilización de estudiantes y docentes contra este nuevo ataque la educación pública y la docencia.

Luego de la sesión legislativa, los centros de estudiantes independientes universitarios y terciarios se suman a la iniciativa de la Unidad Piquetera de la Marcha Federal, junto a Ademys, en una columna educativa.

De la UBA, convocaron el centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica, Veterinaria y la secretaría general de Filosofía y Letras. En la UNA, el centro de Estudiantes de Movimiento, dentro de los terciarios porteños y bonaerenses, convocan el centro de estudiantes del Joaquín V. González, centro de Estudiantes Terciario Juan B Justo, centro de estudiantes terciario Lenguas Vivas, centro de estudiantes Romero Brest, la secretaria General CEP Normal 1, el centro de estudiantes del Alicia Moreau de Justo, el centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 39 de Vicente López y el centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 51 de Pilar. También convocan a la movilización el centro de estudiantes de Ciencia y Tecnología (CECyT) Universidad de San Martin (UNSAM), el centro de estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (CE-UNPA) y el Centro de Estudiantes de Humanidades Comahue.

Contra el hambre, la miseria, la desocupación y los salarios bajísimos, confluyen en Plaza de Mayo la docencia combativa y los centros de estudiantes independientes, con reclamos propios y en defensa de la educación pública.