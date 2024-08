Las asambleas de Aten han votado mayoritariamente otras 72 horas de paro

Luego de las 48 horas de permanencia con bloqueo de la Casa de Gobierno el martes y miércoles, el jueves se realizaron en el tercer día de paro las asambleas de Aten en toda la provincia. El resultado final compatibilizado en el plenario del viernes 9 de agosto en Zapala arrojó 1.390 votos por la moción del Frente Multicolor-Bermellón e Independientes (FMBI) y 851 votos por la moción de la conducción provincial (TEP-Celeste).

De esta manera ha ganado la moción de nuevas 72 horas de paro con las siguientes actividades: el lunes 12/8 concentración y movilización en los Tribunales donde se inicia el juicio a una parte de los responsables por la explosión de la escuela de Aguada San Roque, donde falleció una docente y dos operarios. El martes 13/8 se realizarán, en el marco del segundo día de paro, actividades en toda la provincia convocando a la comunidad a luchar en común en defensa de la escuela pública. Y el tercer día de paro se realizarán Jornadas Unificadas (que reúnen a todas las escuelas de una localidad) y luego las asambleas que decidirán los nuevos pasos del plan de lucha. Por la tarde del miércoles está planteada una gran movilización junto a la universidad en horas de la tarde.

En pleno desarrollo del plenario en Zapala se conoció que ese miércoles se inicia el tratamiento de la esencialidad educativa en el Congreso Nacional, de modo que el paro y la marcha de la tarde serán un gran acto de lucha contra este intento regimentador de Milei y los gobernadores.

El plenario abrió con una declaración desmintiendo que el gobierno abrió una mesa de negociación, versión que los medios adictos al oficialismo hicieron trascender para crear la idea en la comunidad que esta lucha había ingresado en una vía de negociación, cuando es exactamente todo lo contrario: el gobierno nuevamente ha apelado al descuento masivo y al voleo de días de paro y anuncia “medidas administrativas” contra los huelguistas, algo que no pasa de fuegos de artificio, toda vez que la huelga no es ilegal.

El gobierno viene arrastrando un límite político en su intento de poner a la comunidad contra la docencia. Se conocieron esta semana que la indigencia en la provincia trepó al 14% y la pobreza al 36%, es decir, la mitad de la población del asiento de Vaca Muerta, se hunde en la miseria.

Las organizaciones sociales harán una permanencia el lunes en Casa de Gobierno por falta de pago de obras que se realizan en los barrios.

Además el propio oficialismo tuvo que reconocer que el teléfono y whatsapp que puso para denunciar a las y los docentes que hagan paro, se les llenó de reclamos por falencias de todo tipo en las escuelas.

El gobierno no logra promover el apoyo de los sectores populares a su cruzada contra la docencia y la escuela pública. Todo lo contrario, está sentado en el banquillo, más que en el estrado.

El TEP-Celeste ahonda su disgregación

Horas antes del plenario se conoció que una integrante de la Comisión Directiva Provincial, que renunció hace un tiempo atrás, acaba de ser designada como funcionaria en el Ministerio de Educación, siguiendo los pasos del que hasta hace poco era secretario general de la seccional Villa La Angostura y otros ex TEP-Celeste que se suman a las filas del gobierno.

Hoy en el plenario debutó el interventor de la seccional Junín de los Andes, donde renunció hace dos semanas toda la directiva de la seccional. Poco antes habían renunciado más de la mitad de la directiva de San Martín de los Andes.

Esta crisis repercute de lleno en las asambleas. En Junín de los Andes la moción de la oposición ganó por un abrumador 107 a 24. En Zapala que dirige el TEP-Celeste para no perder abrumadoramente hasta la conducción local votó la moción de la oposición. En una seccional pequeña como El Chocón, la moción opositora ganó 11 a 2.

Las seccionales dirigidas por el TEP-Celeste, que le aportaban centenares de votos a la moción oficial, se han derrumbado en concurrencia. El podio lo gana Villa La Angostura que pasó de más de 400 a 8 asambleístas.

El gobierno se apoya en la crisis del TEP para avanzar en su intento de derrotarla. Sin embargo, choca con una base militante histórica, el nuevo activismo muy luchador y las seccionales donde la oposición sostiene una política de independencia política de los gobiernos.

Policías, municipios y funcionarios a lo Bullrich

En el plenario se registraron denuncias acerca de policías que concurren a las escuelas a pedir datos sobre quiénes se adhieren al paro (¡Cutral Có!), o de funcionarios municipales que realizan la misma tarea (¡Aluminé!). Por su parte desde el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación se manipulan los sistemas de información de las escuelas para proceder en forma ilegal a descuentos de paros que se aplican en forma generalizada y al voleo, para luego extorsionar a los equipos directivos para que filtren quiénes realmente estaban adheridos. Es que gran parte de esos equipos directivos no informan los datos de los huelguistas, aplicando la normativa vigente.

El recurso del gobierno de recurrir a las madres y padres habilitando el buchoneo por un 0800 terminó en un boomerang para el oficialismo. Para colmo corren rumores de un autoacuartelamiento policial, lo que trae para el gobierno un aroma de la huelga misionera. Un combo explosivo para un gobierno asentado en la miseria popular.

En este contexto la conducción provincial baradelista, nuevamente recorta del mandato de las asambleas los aspectos más filosos de posicionamiento político. Esta vez ignoró mandatos tan importantes como “plan de lucha nacional de las centrales sindicales y particularmente de Ctera contra el ajuste de Milei y los gobernadores”, “anulación de causas armadas contra las organizaciones sociales en Nación y en Neuquén”, “renuncia de la ministra de Educación” que fue cambiado por un anodino e inespecífico “renuncia de la ministra”.

El reclamo a las centrales, y particularmente a Ctera, en Neuquén no es poca cosa, porque el secretario general, Marcelo Guagliardo, es el quinto lugar en la mesa ejecutiva de Ctera. Y que a tres días hábiles del tratamiento de la esencialidad en el Congreso, esa mesa ejecutiva no tenga una definición de paro y movilización, y que según palabras de Guagliardo no pudo comunicarse con ningún integrante de esa mesa ejecutiva durante el plenario, que terminó cerca de las 17 horas, y luego se omita el punto en el mandato de las asambleas al plenario, ¡con varias provincias con medidas de fuerza!, es casi una confesión que la voluntad de Alesso-Baradel no es derrotar la motosierra de Milei y los gobernadores. Pero ojo, porque sí es la voluntad de miles y miles de docentes de base en todo el país.