Las lágrimas de cocodrilo de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner participó del encuentro “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia” que se realizó en el CCK. Como su nombre lo indica, intentan equiparar las causas por corrupción que enfrenta la vicepresidenta con el genocidio de Estado que tuvo a la vanguardia obrera como su principal víctima, una aberración. Para abonar a ese objetivo, CFK realizó algunas declaraciones que conforman un falso relato sobre los logros de su gobierno. Vamos a desmentir algunas cuestiones.

Polemizando con el macrismo sostuvo: “Dijeron que nos robamos el PBI. El PBI se lo llevaron ellos con el FMI y todavía no sabemos dónde está”, sostuvo CFK. Sin embargo, el gobierno kirchnerista fue un pagador serial de la deuda. El canje de 2005-2010 fue presentado oficialmente como “el mejor canje de la historia” porque disponía una quita sobre el valor nominal de capital e intereses de la deuda, pero muy superior al que lo compraron estos los acreedores. Para colmo, los bonistas recuperaron lo que habían resignado por la quita mediante los pagos de cupones vinculados al PBI. La propia CFK terminó su mandato con una deuda pública de U$D 240.665 millones, incluso luego de haber pagado más de U$D 200.000 millones. No hay duda entonces de dónde están todos esos recursos nacionales, como se pregunta la vicepresidenta, fueron entregados al capital financiero internacional y el imperialismo.

Cristina Kirchner prosiguió: “¿Quién se va a animar otra vez a tareas como recuperar las AFJP o YPF, o decirle que no al Fondo?”. Al FMI no le dijeron que no, sino que le pagaron casi 10.000 millones de dólares en efectivo, a costa de las reservas del Banco Central. Con respecto a las AFJP, su nacionalización tuvo como contrapartida el empapelamiento de la Anses con títulos públicos, lo que equivale a decir que financiaron al Estado metiendo la mano en los fondos de trabajadores y jubilados, incluso para cumplir con los pagos de deuda externa. Esto sigue sucediendo hoy, cuando el gobierno que integra CFK obliga al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a desprenderse de sus bonos en dólares para financiar la corrida cambiaria, una estafa. En tanto, la fórmula de movilidad siempre se actualizó en detrimento de los haberes, es decir los capitalistas se quedaron con la guita de los jubilados.

Otro tanto sucedió con YPF, ya que la expropiación de las acciones de Repsol no tenía el objetivo de nacionalizar la producción de hidrocarburos, sino que sirvió para concretar un pacto secreto con la petrolera yanqui Chevron para la explotación preferencial del petróleo y el gas de Vaca Muerta. A 10 años, la empresa se mantiene cotizando en la Bolsa de Nueva York, mientras consumidores y usuarios permanecen siendo víctimas de tarifazos constantes en el gas y las naftas.

Al cierre de su discurso, la vicepresidenta se refirió al problema de narcotráfico en Argentina diciendo: “Si queremos luchar contra el narcotráfico, hay que desarmar primero el sistema financiero que lava la guita del narco”. Lo dice la mandataria del gobierno que, en 2013, impulsó un blanqueo de capitales en beneficio de evasores y narcotraficantes, convirtiendo a Argentina en un lavadero de dinero mal habido. Además, por su puesto, mantuvo la privatización de la hidrovía y de los puertos que están sobre el Paraná, principal vía de estos negocios espurios.

En fin, Cristina Kirchner enarboló un discurso demagógico y de encubrimiento de su propio rol en la catástrofe económica y social actual, ya que finalmente el kirchnerismo no plantea ningún rumbo alternativo al que hoy ejecuta Massa para cumplir con el FMI. El Frente de Izquierda tiene la tarea de limitarse en términos categóricos de este nacionalismo burgués devaluado para separar a los trabajadores de todos los políticos capitalistas responsables de esta debacle.