Ley de Bases: todo para las corporaciones mineras, nada para el pueblo

Con la aprobación de la nueva Ley de Bases en la Cámara de Diputados de la Nación, el lobby minero está de fiesta. Es que en su artículo 162 indica que las inversiones que califiquen y se concreten bajo el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los municipios.

A su vez declara con nulidad absoluta cualquier norma nacional o local que limite, restrinja o vulnere su aplicación. Este régimen esta hecho a medida de las corporaciones mineras, agroexportadoras, petrolíferas, ya que se trata de “invertir en el país” más de 200 millones de dólares. A cambio de la inversión quedan exentas de derechos de exportaciones e importación para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos, del impuesto PAIS, de la tasa estadística, etc., destruyendo la actividad económica, el consumo y el empleo en el país.

“Preocupación” de intendentes mineros

Si bien a las mineras no se les cobra tasas municipales, la Ley de Bases afectaría los ingresos provinciales, ya que estos se financian con regalías mineras, de por sí bajas (3%), y que se cobran sobre Declaraciones Juradas de las multinacionales, sin control del mineral que se extrae por parte del Estado.

“Las riquezas de Iglesia se van”

Que “las riquezas se van de Iglesia” es la frase de un habitante de una localidad del departamento en diálogo con Diario Huarpe el 1 de Mayo. Otros lugareños de distintas localidades del mismo departamento donde se encuentra la mina Veladero, respondieron al corresponsal del diario que “si hablás mal de la minería te discriminan y chau” o también, “creo que con todo el oro y las riquezas que se llevan de Iglesia, las familias del departamento no tendríamos que estar pasando necesidades, creo que tendríamos que estar mejor, ¿no?”

Además, los iglesianos mencionan la cláusula que firman las empresas mineras de contratar gente de la zona, cláusula que dicen “casi nunca se cumple y si lo hacen es para trabajos que los de afuera no quieren hacer”. Diario Huarpe sintetiza en el título de su nota el sentir de los iglesianos: “A más de 20 años de minería, la sustentabilidad y la equidad social todavía no llegan a Iglesia”.

El mismo diario dialogó el 2 de mayo con vecinos de la capital de San Juan a los que se les preguntaba qué veían de malo y de bueno en la minería. En general, contestaban que lo bueno era que trae trabajo y lo malo es el agua: “el agua vale más que el oro, hay que supervisar lo que se hace allá”. Otro de los vecinos fue muy claro y dijo: “lo bueno es que se siguen sacando minerales, y lo malo es que reditualmente no nos estamos beneficiando los sanjuaninos. Las ganancias no llegan y si llegan, llegan de forma muy escasa. Y lo podemos ver en los departamentos aledaños a las mineras. Es decir, Rodeo, en Iglesia, que están viviendo necesidades extremas”.

Licencia Social

Es claro que la licencia social que los gobernadores mineros dicen tener para el extractivismo y la contaminación no es tal. Desde la instalación de la mayor minera en San Juan, los conflictos no terminan de suceder: desde los cientos de derrames de cianuro en el río Jáchal a partir del año 2005, la suspensión y despidos de empleados tercerizados, los reclamos de la Cámara de Proveedores Mineros (Caprimisa) y de Servicios Mineros (Casemi) (ya que se trata de empresas provinciales que no están siendo prioridad en la compra de los bienes y servicios para Veladero), caminos destruidos por el tránsito permanente de los pesados camiones mineros, destrucción de vegas y glaciares, etc.

Sobre llovido mojado, el pasado gobierno de San Juan del pejotista Uñac decidió descontar de las regalías mineras los caminos y tendido eléctrico con la excusa que significan desarrollo para San Juan. La verdad es que son los caminos y tendido eléctrico que llegan hasta las minas para facilitar el saqueo.

El actual gobernador de Juntos por el Cambio, Orrego, apenas asumió, redujo diez (10) tasas y servicios a las mineras y triplicó los impuestos a los sanjuaninos.

Sanjuaninos a las rutas

Ante los desastres ambientales producidos por las mineras, la contaminación y el saqueo del agua y los bienes naturales, los sanjuaninos se organizaron en asambleas ambientalistas y salieron a cortar rutas y realizar masivas movilizaciones y bicicleteadas desde el departamento de Jáchal a la ciudad de San Juan.

El pasado año, sesenta trabajadores de Empreminsa que habían sido despedidos de la tercerizada de la Barrick reclamaron ante la empresa y le torcieron el brazo a Barrick ya que esta, tras la medida de fuerza, los tuvo que tomar, esta vez no a través de la tercerizada si no de manera directa. En el mismo año, Orica, una tercerizada que se dedica a hacer voladuras despidió a dos trabajadores por hacer huelga.

En enero del 2024, esta vez 800 empleados de la tercerizada Milcic, recibieron telegramas de despido y a los 50 trabajadores que se encontraban en el campamento en la montaña les avisaron ese mismo día que cesaban en las tareas, ante esta situación los trabajadores reclamaron realizando asambleas en el campamento. Esta y muchas otras medidas de los trabajadores, silenciadas por la prensa, hablan de la falacia de que los mejores empleos de la provincia son y serán provistos por las mineras y traen desarrollo a la provincia.

Debemos unir las luchas de las asambleas en defensa del agua y contra la contaminación, con las organizaciones de los trabajadores mineros y la comunidad en defensa del trabajo y en contra de que la provincia sea declarada zona de sacrificio.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad planteamos:

No al extractivismo minero que deja en nuestra provincia solo contaminación y saqueo de nuestros bienes naturales. No a la entrega a las mineras de nuestro bien común, el agua. No al trabajo precarizado y esclavo de los compañeros en las empresas mineras y tercerizadas.

Solo la clase trabajadora es capaz de realizar una explotación de los recursos naturales planificada, sin contaminar y priorizando el agua para consumo y alimentación humana y animal, logrando un desarrollo sustentable y en diálogo e intercambio respetuoso y permanente con el ambiente.

Por eso decimos:

Fuera las corporaciones mineras nacionales e internacionales de nuestros valles y cordillera.

Protección de nuestros glaciares, ríos, vegas y toda forma de reservorio de agua.

Trabajo para los compañeros mineros en los planes de cierre de las mineras contaminantes.

Planificación, gestión y control de los trabajadores mineros, comunidades y asambleas ambientalistas en proyectos mineros sustentables, con poder de veto de las comunidades en las que se realice el proyecto.

Paremos la Ley de Bases y el plan de ajuste de Milei en la calle, en la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, con una huelga general por tiempo indeterminado