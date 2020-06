En la Provincia de Buenos Aires y en todo el país: preparemos un 28J de lucha

Sin cupo laboral travesti-trans, continúa el cuadro de violencias contra el colectivo LGBT+

El 28 de Junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo, cumpliéndose 51 años de la histórica revuelta de Stonewall, una insurrección de la población Lgbt+ que duró varios días, a raíz de la resistencia a una redada policial en Stonewall Inn, en Nueva York.

Hoy, a más de medio siglo, la fecha en Argentina se ha transformado en una jornada de lucha contra los travesticidios, a raíz del sufrido por Diana Sacayán, activista e impulsora del cupo laboral travesti-trans. Los transfemicidios y travesticidios proliferan en el país como consecuencia de una cadena de violencias que sufre la población transgénero, travesti y transexual, entre ellas la falta de acceso a trabajo genuino y al sistema de salud y educativo.

La profundización de la pobreza y la miseria, el avance de la precarización laboral y el desfinanciamiento de los programas de salud orientados a las diversidades sexuales y de género, han generado que hoy día la pandemia afecte doblemente a la población Lgbt+. Esto se expresa a través de los más de 30 casos de crímenes de odio sucedidos en el 2020, que avanzan de la mano de los femicidios, y por el faltante de hormonas en los hospitales y salitas, que afecta particularmente a las personas trans y no binaries.

En este marco, las organizaciones ligadas al Estado Nacional, como son la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación Travestis Transexuales Argentinas (Atta), se han dedicado a promocionar las políticas insuficientes del Ministerio de Mujer, Género y Diversidades, que no ha llevado adelante ni una sola medida de protección ni asistencia hacia las poblaciones Lgbt+, en su mayoría habitantes de los barrios carenciados del país.

En la Provincia de Buenos Aires, la gobernación destina los fondos provinciales a la militarización de los más de 1.700 barrios populares, llegando a cercar algunos de ellos en la zona del Conurbano bonaerense. El gobierno de Axel Kicillof no ha implementado el cupo laboral travesti-trans, que fue reglamentado tardíamente por María Eugenia Vidal en el 2019. En esa misma línea se encuentran los municipios. Queda claro que no hay ninguna “voluntad política” de terminar con el flagelo del trabajo no registrado, la precarización y el hecho de que el 85% de la población travesti-trans ve como única opción de subsistencia la prostitución.

La organización de los reclamos de la población Lgbt+ en la Provincia de Buenos Aires toma una especial relevancia si tenemos en cuenta casos como los de Higui, criminalizada por defenderse de una violación en manada en San Miguel; Laly Heredia Escobar, asesinada en Camino de Cintura (La Matanza) a balazos; La Chicho Chirinos, asesinada en La Plata a puñaladas en la vía pública; Pablo Borsato, asesinado en Colón, entre otros.

Por esto, desde la Agrupación Lgbt+ 1969 de Provincia de Buenos Aires seguimos organizades, con una fuerte campaña hacia el 28J: impulsamos un petitorio en toda la provincia en apoyo a la ley de Inclusión Laboral Trans presentada por la banca de Romina del Pla (PO-FIT) en el Congreso Nacional, y una charla este sábado 20 de junio a las 13 hs con María Tango, referente nacional del Polo Obrero, Meli, compañera de la 1969 de Córdoba, Pilu Vitt y Agustín Ramal, militantes de la UJS y referentes de la 1969 Provincia de Buenos Aires.

Invitamos a toda la población Lgbt+ de la provincia a organizarse por todos nuestros reclamos, de manera independiente del Estado violento y opresor y de todos los gobiernos.

