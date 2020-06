Gran plenario de la Agrupación 1969, hacia un 28J de lucha

El 20 de junio se realizó un gran plenario de la Agrupación 1969 (PO + Independientes), con la participación de compañeres de Córdoba, Misiones, Santa Cruz y Provincia de Buenos Aires.

La pandemia puso sobre la mesa y profundizó las problemáticas que afectan a la población LGBT+: la falta de trabajo genuino y de políticas de asistencia, el recorte de los programas de salud como los tratamientos de hormonización, el no reconocimiento de la identidad autopercibida en las instituciones educativas, y la violencia que sufrimos por expresar nuestras identidades de género y sexualidades. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no ha llevado ninguna medida de protección al colectivo LGBT+. Mientras nuestras realidades empeoran más y más con el alargamiento del aislamiento social obligatorio, los gobiernos destinan el ahorro nacional al pago de la deuda usuaria y saquean los recursos en favor de grandes grupos económicos como son Techint y McDonalds. A pesar de esto, las organizaciones LGBT+ que hoy día se encuentran en el campo oficialista, como son la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación Travestis Transexuales Argentinas (Atta), no han dicho ni una sola palabra sobre estas cuestiones, dedicándose a saludar las políticas del gobierno de Alberto Fernandez.

Esto fue colocado por más de un centenar de activistas, militantes, estudiantes, trabajadores y desocupades, que discutimos sobre la situación que están atravesando las diversidades sexuales y de género a lo largo y ancho del país. En la charla abierta participaron como oradores María Tango, referente nacional del Polo Obrero; Meli, compañera de la 1969 de Córdoba; Pilu Vitt y Agustín Ramal, militantes de la UJS y referentes de la 1969 Provincia de Buenos Aires.

Las conclusiones arrojadas se ven reflejadas en las propias campañas votadas por les compañeres: recogiendo la experiencia de la 1969 de Córdoba, que impulsó una feroz lucha por el cupo laboral travesti-trans en la provincia, llevaremos adelante una campaña de pronunciamientos con un petitorio online exigiendo el inmediato tratamiento de la Ley de Inclusión Laboral Travesti-Trans presentado por la banca de Romina del Pla en el Congreso Nacional. Asimismo, vamos a un empadronamiento en los barrios populares del país para todes les compañeres travesti-trans.

Votamos también realizar junto al Polo Obrero un empadronamiento por la cuestión de la vivienda, un derecho básico que el Estado no garantiza para la mayoría de les trabajadores y en particular a la población LGBT+, que no percibe siquiera un ingreso registrado para poder alquilar en condiciones dignas.

Finalmente, se colocó la necesidad de exigir la real aplicación y financiamiento de la Ley de Identidad de Género para garantizar el reconocimiento a la identidad autopercibida, y la inmediata regularización de todos los tratamientos hormonales, ligada a la cuestión de pelear por una ESI laica, científica y que contemple a las diversidades sexuales y de género en todos los niveles educativos.

Las vivencias contadas y las experiencias de las luchas que ha dado la Agrupación 1969 y el Partido Obrero en todo el país ponen de relieve la necesidad de organizarnos de manera independiente al Estado y los gobiernos que profundizan sus lazos con las Iglesias oscurantistas, misóginas y LGBTodiantes, y utilizan violencias de todo tipo contra les trabajadores, las mujeres y la población LGBT+ como una herramienta de disciplinamiento y control social para hacer pasar el ajuste.

En este contexto de profundización de la pobreza, y a una semana de cumplirse un nuevo aniversario de la histórica revuelta de Stonewall el próximo 28J, poner de pie la 1969 como un polo de agrupamiento independiente para las diversidades sexuales y de género se vuelve una tarea de primer orden para pelear en defensa de nuestras condiciones de vida.