28J: el aniversario de Stonewall en medio de la crisis capitalista mundial agudizada

A todo el activismo independiente y al conjunto del FIT-U

En este nuevo aniversario de los 51 años de Stonewall que se da en un escenario de crisis capitalista mundial y donde los países emergentes están siendo los más afectados frente a la pandemia que estamos atravesando, la miseria se profundizó a grandes rasgos para todo el conjunto de la clase trabajadora, y particularmente, para la población Lgbt+, uno de los sectores más afectados por la falta de políticas de protección y asistencia por parte del Estado.

Como revindicamos todos los años, la Revuelta de Stonewall en 1969 fue un levantamiento antirrepresivo que marcó un antes y un después para el movimiento Lgbt, ya que se caracterizó por tener un carácter de acción directa contra el Estado y las fuerzas represivas en las calles. Es por esto, que todos los 28 de junio se conmemora dicho acontecimiento y se hacen grandes movilizaciones del movimiento Lgbt+ en distintas partes del mundo.

En el año 1969, también se siguieron gestando grandes luchas al calor de una situación prerrevolucionaria a nivel internacional, con grandes alzamientos en distintas partes del mundo, como en Argentina lo fue el Cordobazo y en Estados Unidos la agitación antiimperialista contra la guerra de Vietnam.

Pero este aniversario tiene una particularidad y hasta quizás sea el más amargo de todos, porque no solo condenaron a Marian Gómez a un año en suspenso desde el 28 de junio del año pasado, sino que se han incrementado los ataques y crímenes de odio a toda la población Lgbt+ en este contexto de cuarentena y de crisis sanitaria.

El movimiento de mujeres y el movimiento Lgbt+ vienen luchando en conjunto y enfrentando sistemáticamente las ofensivas de sectores clericales y reaccionarios en América Latina y en el mundo, como ya se ha visto en Brasil contra Jair Bolsonaro, en Estados Unidos contra el gobierno de Trump, y en Argentina, contra los gobiernos que continúan sus alianzas con el clero y las Iglesias, utilizando el lobby parlamentario para devaluar todo tipo de reclamo que moleste a los sectores reaccionarios –como ocurrió con el reclamo por el aborto legal seguro y gratuito– permitiendo la injerencia de las Iglesias sobre el Estado a través de diputadxs y legisladorxs, a la hora de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, donde se reflejó más que nunca, la necesaria separación de las Iglesias del Estado.

Las consecuencias de una campaña electoral oportunista

El año 2019 estuvo atravesado por las elecciones presidenciales y muchas movilizaciones dieron de qué hablar. Una de ellas, fue la movilización del 28 de junio del año pasado, donde el movimiento Lgbt+ continuaba depositando una confianza en el gobierno de Alberto Fernández, y se clarificó, en el “festejo” de la Marcha del Orgullo de fin de año con su victoria.

Sin embargo, a pesar de la vuelta del ala más peronista-kirchnerista al gobierno, las condiciones de vida de la clase obrera han empeorado con respecto al año pasado.

Aunque el gobierno macrista fue el responsable de firmar un acuerdo de hambruna con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández ha aceptado todo compromiso de pago de deuda y apuntó hacia una reestructuración con eufemismos a la hora de aclarar las particularidades del pago de la misma, ya que una reestructuración, implica que suban los intereses.

La reestructuración tuvo el visto bueno de gran parte de referentes del movimiento de mujeres y Lgbt+ junto a otras figuras públicas, que firmaron un comunicado alabando dicha acción y abandonando todo tipo de lucha en las calles junto a la organización independiente del Estado que se venía gestando al calor de la Ola Verde durante el gobierno macrista.

Si bien Cambiemos utilizó el debate del aborto legal como una estrategia para poder pasar la reforma laboral, el gobierno de Alberto Fernández ha declarado que el aborto legal no es una prioridad en este contexto, a pesar de las promesas de su campaña electoral respecto a la legalización. Esto refleja, no solo las alianzas con las Iglesias, sino también un gobierno que no toma como prioridad los reclamos urgentes de estos movimientos, ya que el aborto legal seguro y gratuito, es una necesidad urgente para las personas con capacidad de gestar de toda la clase obrera. Si no les mata el coronavirus, mueren en un aborto clandestino o en un crimen de odio.

Sin ir más lejos, también se suma el riesgo de los recortes en los tratamientos hormonales -comandado por el FMI-, que comenzó a fines del macrismo y se profundizó durante la pandemia, dejando sin posibilidad a las personas de comenzar sus tratamientos hormonales, o de poder continuarlos, con lo riesgoso que eso es para sus vidas.

La lucha por trabajo genuino más vigente que nunca

Ante el incremento de los travesticidios y transfemicidios y la situación de emergencia en la que se encuentra la población travesti-trans, junto a Romina Del Plá en la banca del FIT, hemos presentado un nuevo proyecto de ley de Inclusión Laboral Trans actualizado al contexto de pandemia. Este proyecto, que fue cajoneado sistemáticamente por gobiernos peronistas y kirchneristas, clarifica la necesidad de una inclusión real de la población travesti-trans, no solo en el ámbito laboral, sino también en la salud, en lo educativo y en el acceso a un plan de viviendas, contemplando a la salud como una cuestión integral.

Les compañeres travesti-trans son sistemáticamente violentades y criminalizades en situación de prostitución, y muchas veces, hasta por las mismas fuerzas de seguridad.

En este contexto de cuarentena obligatoria, les compañeres sufren doblemente la persecución policial con la excusa de “violar la cuarentena”, cuando es la única fuente de ingresos que tienen, mientras que el Estado y los gobiernos no hacen más que brindar un IFE, al que la mayoría de la población desocupada no tuvo el acceso y seguir construyendo ministerios para hacer demagogia a la vez que devalúan nuestros reclamos.

Por un 28J de lucha

Desde la Agrupación Lgbt 1969, que debe su nombre a los acontecimientos de Stonewall, llamamos a tomar de espejo la independencia política y la acción directa contra el Estado represivo que adquirió esos días el levantamiento.

Ante el vaciamiento de los espacios de organización dirigidos por organizaciones asociadas al gobierno nacional, llamamos al conjunto del FIT-U, a todas las organizaciones y al activismo independiente, a movilizar el día lunes 29 con distanciamiento social en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por todos nuestros reclamos, para que este día, se convierta en una fecha de lucha que alce las reivindicaciones de todo el movimiento Lgbt+.

Seguimos reclamando por trabajo genuino para la población travesti-trans, de la mano de la aplicación efectiva de la ESI laica y científica en todas las escuelas, junto a una transformación social de raíz, que nos permita la elección autónoma de nuestras identidades sin ningún tipo de discriminación, exclusión ni violencia.