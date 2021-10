Misiones: marchamos contra el hambre y los crímenes de odio

El próximo 11/11, a 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, vamos a movilizarnos en la ciudad de Posadas junto a la marcha organizada por la Mesa del Orgullo Disidente a las 16:30 en el mástil. Sucede en un contexto en que el conjunto de la población LGBTI+ se encuentra atravesada por la miseria, el hambre y los crímenes de odio producto del ajuste que está sufriendo el pueblo trabajador y las alianzas del gobierno con las iglesias reflejadas a nivel nacional con la designación de Juan Manzur como jefe de ministros. A su vez la campaña electoral ha confirmado aun más el rumbo derechista de todos los partidos de régimen que no tienen la voluntad política de implementar las leyes conquistadas. En cambio, podemos ver que el rumbo político y económico de ajuste en pos del superávit fiscal para el acuerdo con el FMI sigue intacto.

La demagogia misionerista no tapa el régimen antiderechos

En misiones, la situación de las diversidades sexuales y de género es desoladora. El régimen del gobierno renovador, aplaudida por las organizaciones LGBT oficialistas como el Colectivo 108 o Somos diverses, no ha apuntado a resolver los reclamos inmediatos de la comunidad sino a servir a la demagogia inclusiva del gobierno. A pesar de la aprobación de la ley nacional de cupo TTNB, la provincia no adhirió a la ley negándonos la posibilidad de acceso al trabajo genuino, perpetuando la precarización laboral y la miseria que condena a las personas travesti-trans.

Además, para personas víctimas de violencia de género, solo se dispone de dos refugios en toda la provincia, uno dependiente del ministerio de gobierno y que es dirigido por personal penitenciario que ha sido objeto de denuncias por requisas, maltratos y encierros a las mujeres y diversidades que han pasado por ese refugio. En pocas palabras, la respuesta que da el gobierno de la renovación frente a la violencia de género es más violencia, pero por parte del Estado. Por esto se hace urgente la creación de Casas Refugio [v1] para Mujeres y Diversidades con personal idóneo bajo convenio colectivo de trabajo, que atienda de manera integral a las víctimas, de la mano de una solución habitacional. Esto no forma parte del programa político de los partidos del régimen, por eso se hace más necesaria que nunca la movilización callejera de nuestro movimiento Independiente del Estado y las Iglesias y la lucha por un concejo autónomo con presupuesto estatal en el que podamos elegir delegades con cargo revocable desde los 13 años.

Las organizaciones oficialistas anteriormente mencionadas, no han hecho absolutamente nada para luchar por una mejora de las condiciones de vida de las personas LGBTI+ de la clase obrera. Y esto se debe a que fueron cooptadas por el Estado con el propósito de generar una confianza en el movimiento integrando a sus dirigentes como candidatxs y funcionarixs. Las mismas no han hecho nada más que aplaudir como “grandes políticas públicas” la aprobación en el concejo deliberante de un paseo de la diversidad que nunca se hizo y la creación de un programa de finalización de estudios para Travestis y Trans a modalidad virtual (https://prensaobrera.com/lgbti/misiones-demagogia-educativa-para-la-comunidad-travesti-trans/) cuando no hay acceso a computadoras ni wifi. A esto se le suma la nefasta pintada de bancos en plazoletas de la ciudad con los colores de la bandera del orgullo por las cuales los militantes de la renovación sentencian que “Misiones era de las provincias más inclusivas” (Canal Cuatro Posadas 23/08).

Mientras el estado se quiere pintar de inclusivo y gay friendly con estas políticas, los crímenes de odio han ido en ascenso como sucede a lo largo y a lo ancho del país. La fuerte injerencia de las iglesias en el estado son un factor clave en la negación de derechos, la discriminación y la exclusión que sufre nuestra comunidad. Caso ejemplo es el suicidio de Federico Leandro Gómez, un joven gay que fue acosado sistemáticamente por la organización religiosa a la que pertenecía debido a su orientación sexual.

El reforzamiento tanto del aparato represivo como de los vínculos con el clero por parte del estado nacional refrenda la relación carnal que tienen las Iglesias con el Estado misionero que no implementa la ley de identidad de género ni existir una ley ESI que sea laica, científica y que contemple a las diversidades sexuales y de género tanto en los niveles educativos como para todes les trabajadores. La muerte de Rochi Samaniego en el Hospital de Fátima, cuyos familiares y demás activistas denuncian maltratos por parte de entes reaccionarios del Sistema de Salud, es ejemplo de esto. Finalmente, después de 5 años, seguimos luchando por justicia por el travesticidio de Evelyn Rojas, caso que ni siquiera fue caratulado como “crimen de odio”.

Basta de hambre y crímenes de odio

El 11/11 se hace imprescindible marchar contra el hambre y los crímenes de odio, por el Fuera Manzur y por todos nuestros reclamos. Por la aplicación del cupo laboral y de la Ley de Identidad de Género; por la separación de las Iglesias del Estado y la ESI laica, científica y respetuosa de nuestras identidades; por Casas Refugios, por un verdadero subsidio al paradx, por un plan de obras públicas que priorice el acceso a la vivienda y tenga cupo para personas LGBTI; por la implementación del aborto legal y la nueva Ley de VIH. Estas consignas son las que vamos a levantar, les invitamos a marchar con la Agrupación LGBTI 1969, el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero.

