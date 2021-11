Posadas: gran movilización por el orgullo disidente

Hoy, 11/11 marchamos en Posadas junto con la Mesa del Orgullo Disidente a 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Hace pocas horas, la justicia había decidido cambiar la carátula a “Homicidio agravado por odio a la identidad de género”, esto fue presentado por los medios como un agravamiento de la acusación hacia Montes y Ramos, pero no hay suficientes pruebas para determinarlo y no es más que una confesión del Estado de que nunca se empecinó en buscarlo con vida y que más allá de la pantomima de la recompensa que ofrecía el Ministerio de Seguridad Bonaerense, no hicieron más que encubrir sus responsabilidades.

Cientos de personas, y con una nutrida participación de nuestra agrupación, nos movilizamos por los reclamos más sentidos de nuestra comunidad: en defensa de nuestros derechos conquistados en las calles y contra las violencias que nos golpean doblemente. Exigimos a su vez desde la convocatoria, como resultado de la intervención del Partido Obrero y la Agrupación 1969, el no pago a la deuda, ningún acuerdo con el FMI, entendiendo que en un país que destina su ahorro nacional al pago de los usureros internacionales y no a trabajo, vivienda, salud y educación estamos destinades a seguir teniendo expectativas de vida que están por debajo de la media (35 años para la población TTNB), al desempleo, hambre y la prostitución como única posibilidad de parar la olla. Finalmente, vinimos a colocar el ¡Fuera Manzur!, para golpear el corazón de la política de alianzas con los sectores más oscurantistas, las iglesias católicas y evangelistas, históricamente enemigas de nuestros derechos.

Nuestra intervención se centró en denunciar la demagogia de los gobiernos nacional y provincial, que no tapa el profundo régimen antiderechos que nos llevó a la situación de hambre, miseria y a que haya un crimen de odio cada 96 horas. Esta gran actividad política de lucha se dio el último día previo a la veda y le dio un contundente mensaje a los partidos del régimen: no somos una minoría, y si quieren relegar la aplicación de nuestros derechos, es porque no hay ningún tipo de voluntad política de revertir la situación de opresión en la que nos encontramos las diversidades sexuales y de género.

Denunciamos la regimentación de nuestro movimiento a través de las Iglesias y la injerencia que tienen en salud y educación y la regimentación en general que sufre la clase trabajadora a través de las fuerzas represivas y la justicia, que acaba de emitir hace días un fallo bochornoso contra los compañeros Arakaki y Ruíz, grandes luchadores populares. Esto no es más que el intento de disciplinarnos para hacer pasar el ajuste y las reformas antiobreras que se van a venir.

Llamamos a no apoyar este domingo a los partidos que han gobernado en las últimas décadas a nivel nacional y provincial y a no confiar en el Estado, que se alían a las Iglesias y derrocha todos nuestros recursos en pagar una deuda usuraria y fraudulenta, bloqueando cualquier posibilidad de implementación de nuestros derechos.

La salida es clara: retomar la organización y la lucha callejera de manera independiente al estado y las iglesias, y este domingo, reforzar una alternativa de lxs trabajadores, reforzando la elección del Partido Obrero y el Frente de Izquierda para luchar dentro y fuera del Parlamento por todos nuestros derechos.