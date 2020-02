El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia entregó al gobierno un pliego

Este lunes 10, una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justica, entre quienes estaba el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, la dirigente de Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) y representantes de organismos de Derechos Humanos y partidos de izquierda presentaron al gobierno nacional un pliego con reivindicaciones. Transcribimos a continuación el comunicado emitido por EMVyJ:

“En el día de hoy, las organizaciones de Derechos Humanos que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia entregamos al actual gobierno un pliego con las reivindicaciones por las que venimos luchando desde hace años. Compartimos:

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes, integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, independientes de todos los gobiernos de turno, planteamos ante el actual Gobierno Nacional nuestras diez principales exigencias, por las cuales seguimos luchando:

1. Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices, con cárcel común, perpetua y efectiva, no al beneficio de la prisión domiciliaria. Que se aceleren los juicios, como el de Vesubio. Que se termine con el desguace de las causas, que permitieron la impunidad para Milani y tantos otros.

2. Exigimos la inmediata libertad de lxs presxs políticxs, frente a quienes niegan su existencia, así como el cierre de las causas contra lxs luchadorxs populares.

3. Exigimos derogar las llamadas leyes “antiterroristas”, abrir los archivos de la dictadura, disolver la AFI y desmantelar el aparato represivo. Basta de gatillo fácil.

4. Repudiamos los nombramientos de los funcionarios públicos que han sido los responsables políticos y materiales de las masacres del Puente Pueyrredón, Cromañón y el Parque Indoamericano, entre otras. ¡Seguimos exigiendo Justicia!

5. Exigimos la investigación y el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI. El cese del plan de ajuste del gobierno.

6. Exigimos el fin del llamado “pacto social” y apoyamos las luchas obreras y populares, como históricamente hemos hecho.

7. Exigimos un aumento general de salarios y planes sociales con actualización y el 82% móvil para lxs jubiladxs, paritarias libres, cláusula gatillo y movilidad jubilatoria.

8. Exigimos la prohibición de la megaminería, el fracking y los agrotóxicos. No al extractivismo contaminante.

9. Exigimos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito a través de la aprobación de la ley presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata, combatir la violencia de género y separar la Iglesia y el Estado.

10. Exigimos el fin del alineamiento internacional con los EE.UU. y el estado sionista de Israel. Rechazamos los ejercicios militares conjuntos, con el ejército chileno del represor Piñera, el ejército boliviano de la golpista Áñez, el ejército brasilero del fascista Bolsonaro o el ejército imperialista Yanqui de Donald Trump. Exigimos la salida del Grupo de Lima y el retiro de las tropas argentinas de Haití.

• No a la política genocida contra los pueblos originarios

• ¡Justicia por Kosteki y Santillán, Luciano Arruga, Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y demás desaparecidxs y asesinadxs por el Estado en democracia!

• ¡30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, presentes!

• No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

AEDD (Asociación de Ex detenidos desaparecidos)

APEL (Asociación de Profesionales En Lucha)

CADEP (La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)

CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos)

CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos)

CMM (Colectivo Memoria Militante)

CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)

EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman)

[email protected] de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia

H.I.J.O.S Zona Oeste

SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia)

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2020”.