Río Negro: repudiamos la persecución política y judicial contra militantes del FOL

El pasado miércoles 19 de febrero la Policía Federal allanó los domicilios de dos militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en nuestra localidad (Fiske Menuco) llevándose computadoras, celulares, pendrives y CD’s… ¡e incluso la documentación personal de los compañeros! El allanamiento fue ordenado por el juez federal Hugo Greca, de larga trayectoria en la represión de los movimientos y militantes populares y en la criminalización de los mismos. La denuncia original, que inicia la causa, data de 2017, y era desconocida por los compañeros del FOL imputados, quienes jamás fueron citados ni notificados de la existencia de la misma. Hoy, 3 años después, la “justicia” la desempolva para esgrimirla contra militantes y organizaciones populares.

En la mañana de hoy, viernes 21, los compañeros allanados, Nancy y Alan, se presentaron en la Fiscalía General, junto al abogado Mariano Pedrero, para requerir información sobre la causa que los involucra, y explicaciones sobre los allanamientos sufridos… ¡pero no pudieron avanzar más allá de la mesa de entrada! Numerosos compañeros del FOL, en especial del Barrio Alta Barda, en donde funciona el merendero que organiza Nancy, acompañaron la presentación. Estábamos presentes solidarizándonos delegaciones del Partido Obrero, del PTS, de la Darío Santillán y del MAD.

El abogado Mariano Pedrero, al salir de la Fiscalía expresó: “no nos dejaron pasar, nos están impidiendo el derecho a una plena defensa y al ejercicio libre de la profesión… no nos permiten saber de qué se los acusa ni cuales son los supuestos ´delitos´ que se les imputan. Esto demuestra la naturaleza persecutoria de la causa…. No pudimos siquiera lograr la devolución del DNI incautado e ilegalmente retenido… estos fiscales, en vez de estar investigando a los que enfrentan el hambre en el barrio deberían investigar a los que provocan estas situaciones, a los gobiernos que nos endeudaron y a quienes están dispuestos a pagar esa deuda con la miseria popular”.

Horacio Pastor, dirigente local del Partido Obrero, fue tajante respecto del momento político que atravesamos y manifestó: "Acá en la calle se expresa la verdadera grieta que divide a los argentinos. De este lado, los que luchamos, los que no aceptamos el pago de una deuda externa fraudulenta e ilegítima, los que denunciamos el saqueo a las jubilaciones de nuestros viejos, el congelamiento de los salarios de los trabajadores, la destrucción de la salud y de la educación públicas, sacrificadas en el altar del FMI, los bonistas y acreedores internacionales. Del otro, quienes se empeñan en pagarle al FMI, a costa de nuestro presente y nuestro futuro."… para concluir: “y será aquí, en la calle, donde esta contradicción se resuelva, por lo que debemos estrechar filas, avanzar en esta unidad, en los debates políticos, en la organización y estructuración de nuestras organizaciones, porque si no somos los trabajadores los que demos una salida a la crisis, serán ellos los que lo hagan a nuestra costa… y para ello cuentan con los Greca, con los Moldes (el fiscal), con estos monigotes que están acá parados (el cordón policial)… desde el Partido Obrero acompañamos, acompañaremos e impulsaremos todas las medidas necesarias para llevar esta causa en particular y todas las causas populares a la victoria”.

Un párrafo especial para los que deberían haber estado presentes y no aparecieron: las centrales obreras, los sindicatos, los movimientos sociales oficialistas, que se han adherido al Estado, han abandonado las calles y la lucha, y privilegian sus compromisos con los gobiernos patronales por sobre la solidaridad con los militantes perseguidos. El intento de pagar la deuda externa por parte de los gobiernos nacional y provincial necesitará valerse del “armado” de causas, de la persecución y la criminalización de los luchadores y luchadoras sociales, de los que nos organizamos contra el hambre en las barriadas, y por darle una salida obrera y socialista a la crisis.

¡¡Abajo la criminalización de los luchadores!!