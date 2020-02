Organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudian las declaraciones de Alberto Fernández

A continuación compartimos el comunicado de organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia respecto a las declaraciones recientes del presidente en que llamó a "dar vuelta la página" respecto a la dictadura militar



Buenos Aires, 24 de febrero de 2020

Con motivo del acto en Campo de Mayo realizado el día 21 del corriente mes el Presidente de la Nación Alberto Fernández manifestó que ante el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas “Toda la Argentina debe dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”.

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA expresamos el más absoluto rechazo a dicho posicionamiento gubernamental.

Hacemos saber al Sr. Presidente que no es posible dar vuelta ninguna página ni pretender reconciliarnos con instituciones que ocultan el destino de casi 400 hijas e hijos de nuestras compañeras y compañeros.

No es posible ocultar por más tiempo los Archivos que tiene el Estado bajo el cuidado de dichas instituciones armadas sobre los represores que participaron del Genocidio que se extendió sobre todo el territorio argentino.

Alberto Fernández está abonando el posicionamiento de la obediencia debida cuando manifiesta “la inconducta de algunos”, pues niega la participación del conjunto de las Fuerzas Armadas en la represión al pueblo.

Es inaceptable para las Madres, familiares, amigos y compañeros seguir padeciendo la verdad de los hechos, sobre miles de detenidos detenidas desaparecidos y desaparecidas sin que se nos diga dónde se encuentra sus cuerpos, quienes fueron los autores y su enjuiciamiento.

"Una vuelta de página" va en detrimento de la lucha que, por más de 40 años, venimos librando por Memoria, Verdad y Justicia.

HAY 30.000 RAZONES PARA NO OLVIDAR, NO PERDONAR, NO RECONCILIARNOS CON LOS GENOCIDAS.

Organismos de DD.HH.

APEL

CADEP

CADHU

