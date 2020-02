La querella de Justicia Ya! La Plata solicitó perpetua para todos los genocidas de la Brigada de San Justo

El día de ayer, con el acompañamiento de sobrevivientes, familiares, testigos, organizaciones de DD.HH., políticos y sociales, gremiales como Suteba Matanza y Ensenada, la querella de ¡Justicia Ya La Plata! de la cual Apel La Plata forma parte, presentamos los alegatos por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Brigada de Investigaciones de San Justo, partido de La Matanza.

Solicitamos prisión perpetua para los 18 represores imputados por considerarlos coautores del delito internacional de genocidio, para que el Estado, a través del poder judicial reconozca, como fue en el año 2015 en la causa contra los genocidas de las Fuerzas de Tareas N° 5, que el Estado argentino eliminó a un grupo social, discriminado, del cual formaban parte militantes políticos, gremiales, estudiantiles, barriales, etc., que tenían como objetivo la lucha por una sociedad sin explotación ni opresión. Es el reclamo histórico desde nuestra querella, por lo que este reconocimiento significa socialmente. La mayor parte de las 84 víctimas de este juicio fueron militantes sociales, políticos y sindicales de la zona oeste del conurbano. Muchos sobrevivientes fallecieron durante el debate y otros presentan graves problemas de salud. A través de los testimonios de los sobrevivientes se pudo conocer la tortura extrema que padecieron, junto a los delitos sexuales, por los cuales solicitamos se amplíe la acusación para solicitar condena también por ese delito.

La lista de genocidas la componen además de Miguel Osvaldo Etchecolatz, dos militares de la estructura de mando, ocho oficiales del área de inteligencia militar, cuatro jefes del CCD, cuatro agentes que realizaban custodia e interrogatorios, un médico policial que asistía torturas y los titulares civiles del Ministerio de Gobierno provincial en dictadura, civiles imputados. Asimismo, solicitamos que el cumplimiento de la pena sea efectiva, en cárceles común, ya que casi la totalidad de estos genocidas llega al debate libre o con prisión domiciliaria, lo que permitió que no estuvieran presente en la sala de debate, sino que vieron el juico por video conferencia, situación que fue denunciada por nuestra querella, por el derecho de los sobrevivientes y sus familiares a que estén presentes en la sala durante los testimonios.

La Brigada de San Justo, parte del Circuito Camps, y previamente un centro clandestino de detención del Plan Cóndor, fue un centro operacional de categoría nuclear que congregó secuestro, privación ilegal de la libertad, tortura, traslado interno de detenidos, apropiación y distribución de niños apropiados, delitos sexuales, y desaparición forzada de personas.

Denunciamos la impunidad desde la propia dictadura con la ley de autoamnistía, los indultos de Menem que continuaron con el gobierno de de la Rúa, y la represión estatal bajo todos los gobiernos “constitucionales” posteriores. Presentamos cifras actualizadas de los juicios de lesa humanidad en todo el país, de 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables condenados representan menos de 1,5 represor por cada CCD.

Finalmente, denunciamos los dichos expresados por Alberto Fernández en Campo de Mayo, el cual expresó en referencia a la dictadura que se trató de “inconductas de algunos” cuando ha quedado cabalmente demostrado que fue un plan genocida, un plan sistemático de exterminio implementado desde el aparato del estado y se llama a “dar vuelta la página” mientras la impunidad se perpetúa.

Asimismo, expresamos que los hechos investigamos en este juicio tienen extrema conexidad con el presente, denunciamos las graves violaciones a los DD.HH. que se están cometiendo en Bolivia y Chile, que no es ninguna casualidad que la respuesta del Estado frente a la organización popular sea la privación ilegal de la libertad, los asesinatos, los delitos sexuales, etc.

Cerramos nuestro alegato homenajeando a los compañeros Cachito Fukman, Adriana Calvo y Nilda Eloy, recordando sus palabras: “si tenemos que exigirle al Estado, no podemos nunca ser parte de él”.

Continuamos con su lucha.

¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!

¡NO fueron inconductas, fue genocidio, son 30.000!

No perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos.