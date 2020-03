El 18 de marzo comienza el juicio contra Natalia Pérez y Hernán Centeno

Entrevista a Natalia Pérez: “Este juicio no nos tiene como acusados solamente a Hernán y a mí, sino al pueblo en su conjunto que se opuso y se opondrá a que sigan negociando con el hambre”

Natalia es una luchadora popular, activista feminista y referente de la Defensoría de Géneros de la ciudad bonaerense de Luján. Además, en 2019 fue candidata a concejala por el Frente de Izquierda– Unidad.

¿En qué consiste el procesamiento contra vos y Hernán?

Luego de las detenciones de casi cinco días en Comodoro Py, que se dan tras la desconcentración de la marcha contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, el ex juez Bonadío decide dar pie a nuestro procesamiento, sin más elementos (como él mismo aclaró en la instrucción) que la palabra de los efectivos de la policía. Asegura, incluso, que el registro filmográfico no es nítido, pero que no habría razón para desconfiar del testimonio de las fuerzas. Esto se da en el marco de avance de la “Doctrina Chocobar”, que instaló Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri.

¿Cuál ha sido el desarrollo de la Campaña por Absolución durante las últimas semanas?

Durante las últimas semanas junto a Hernán Centeno formamos parte de una campaña política que busca centrar el foco en los efectos de la criminalización de la protesta, que recae sobre todo el pueblo que luchó contra las políticas de hambre del macrismo, que persiguió a Sebastián Romero y encerró a Cesar Arakaki, Dimas Ponce y Daniel Ruiz entre otras decenas de militantes. A pesar de las advertencias de aleccionamiento ninguna de nosotras y nosotros dejará de luchar en este gobierno. Por eso resaltamos que este juicio no nos tiene como acusados solamente a Hernán y a mí, sino al pueblo en su conjunto que se opuso y se opondrá a que sigan negociando con el hambre. El aparato represivo del Estado continúa intacto y una derrota en este sentido sería preocupante para los y las que salimos a la calle, por la función disciplinadora para el conjunto.

¿Por qué es importante la movilización a la Audiencia del miércoles 18/3 en los Tribunales de Talcahuano?

La movilización a la Audiencia el próximo 18 de marzo es sumamente importante en pos de seguir garantizando la defensa del derecho a organizarse y luchar contra cualquier medida reaccionaria para el pueblo. Sabemos que la movilización unitaria nos acerca a un triunfo que será ampliamente entendido como un gran antecedente para muchas otras compañeras y compañeros, que en el contexto de ajuste de los gobiernos no tendrán opción más que organizarse y salir a luchar.

¡Por la inmediata absolución para Natalia y Hernán! ¡Abajo la criminalización de la protesta! Vamos por una gran de jornada de lucha este 18 de marzo. ¡Abajo el ajuste!