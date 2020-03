24 de Marzo: se posterga la marcha

Reproducimos el comunicado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia con la resolución de postergar la marcha del 24 de Marzo en el 44 aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976.

Resolución del Encuentro Memoria Verdad y Justicia

El EMVJ resolvió postergar la convocatoria a marchar el 24 de marzo debido a la pandemia del coronavirus, que agravó la crisis sanitaria del país.

Esta medida se justifica por la necesidad de resguardar la salud del conjunto del pueblo a las y los miles que queremos seguir enfrentando la impunidad y homenajeando a los 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos no aceptamos la propuesta del presidente de “dar vuelta la página”, y seguimos luchando por cárcel ya a todos los genocidas.

El 24 en la Plaza de Mayo haremos una conferencia de prensa donde haremos público el documento consensuado.

Este 24 también decimos ¡Fuera al FMI! y ¡No al pago de la deuda externa!, hoy más que nunca ante la emergencia sanitaria esos recursos deberían ser puestos al servicio de fortalecer el sistema público de salud, implementar medidas efectivas contra la propagación del coronavirus, y proteger al pueblo trabajador.

Desde el EMVJ, a 44 años del golpe genocida seguimos exigiendo:

¡CÁRCEL YA A TODOS LOS GENOCIDAS!

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS

APERTURA DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.

RESTITUCIÓN DE TODAS LAS y LOS JÓVENES APROPIADOS.

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS

¡30.000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS Y DETENIDAS DESAPARECIDOS PRESENTES!