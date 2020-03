Río Negro: ataque policial en Comallo

El miércoles 25 resultó golpeado y ultrajado un joven de la localidad de General Comallo. Cuando una patrulla policial se acercó a su domicilio, uno de los agentes le pegó una trompada sin mediar palabras, para luego decirle: "fue por haber pasado un control vehicular sin detenerte". El hecho puntual, narrado por el propio joven, fue el siguiente: alrededor de las dos de la tarde, acompañado por una familiar, salió a llevar comida a su abuela; de regreso, en la rotonda de ingreso al pueblo, pasó sin notar que allí había un control policial, pero uno de los agentes, según el joven, levantó su mano para saludar. Luego de algunos minutos se hicieron presentes en el domicilio del joven y, luego de pegarle, empujaron a su madre, a su hermana, se subieron al patrullero y se fueron como si nada. El agente golpeador gritó "soy policía, vayan a denunciarme, nada me van a hacer".

Posteriormente, el joven y su familia fueron hasta la Subcomisaría N° 74 a radicar la denuncia, allí el mismo comisario les dijo que el agente se había "excedido" pero que, no obstante, no lo habían detenido (al joven), justificando, de esa forma, el accionar violento de aquel, protegiéndolo de la denuncia familiar.



Otros/as vecinos/as se han visto en situaciones callejeras de alta violencia verbal por parte de los/las efectivos/as de las fuerzas de seguridad: incluso las fuerzas policiales intentaron secuestrar el auto de una docente que tiene dificultades motrices y que no podía caminar más que algunas cuadras, acercándose al domicilio para "aconsejarle" no salir, con actitudes intimidantes.

Esta línea de amedrentamiento y atemorización de la población que se impone a nivel nacional y provincial, poco tiene que ver con garantizar la cuarentena y está apuntada mayormente a una política de control social para contener los reclamos de la población que ya se hacen sentir.

Río Negro es una provincia signada por la presencia de un aparato policial involucrado en resonantes casos de abuso, trata y asesinatos el gobierno da vía libre para un accionar impune en medio de la crisis abierta por el Coronavirus.

Al accionar criminal de la policía y a la política nacional y provincial de “guetización” de los sectores más carenciados de la población le oponemos el llamamiento a conformar comités para organizar la defensa de los derechos y evitar atropellos que el gobierno impone a través de sus aparatos represivos.