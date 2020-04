Santa Fe: criminalizan a los desocupados

Exigimos el cierre de la causa a Juan “Poncho” Ibarra.

En el día de ayer en Villa Constitución, la Policía de Santa Fe mantuvo detenido durante 10 horas al compañero Juan “Poncho” Ibarra, referente del Polo Obrero de dicha ciudad, por supuestamente haber violado la cuarentena, abriéndole una causa penal al respecto.

El compañero volvía de la ferretería en horario de comercio (9 am), tras haber comprado repuestos para el camión de la cooperativa Villa Recicla. Con ese camión, los compañeros de la cooperativa realizan la recolección y reciclaje en los contenedores (Eco Centros) establecidos por el Municipio, con el cual, la cooperativa Villa Recicla firmó un convenio para su limpieza semanal.

La detención fue completamente irregular ya que no solo no había ninguna violación del decreto presidencial sobre la cuarentena, sino que la actividad que estaba realizando el compañero está avalada por el propio Municipio de Villa Constitución para realizarse durante la cuarentena, a través de una certificación de la Secretaría de Ordenamiento Territorial del municipio.

Los compañeros de la cooperativa Villa Recicla, pertenecientes al Polo Obrero, realizan una tarea de recolección y reciclaje en la ciudad de Villa Constitución de forma ultraprecarizada, cobrando un monto de dinero, que repartido entre todos los recicladores integrantes de la cooperativa, significan $1.500 por mes para cada compañero. Una tarea por la cual los compañeros deberían ser trabajadores municipales, bajo convenio colectivo de trabajo, con todas las garantías laborales, a lo cual el Municipio se niega rotundamente. Prefieren mantener a cientos de trabajadores en la más absoluta precarización laboral, negándole el derecho al trabajo en condiciones.

Detuvieron durante 10 horas y abrieron causa al compañero Poncho del Polo Obrero y de la cooperativa de recicladores Villa Constitución. La detención fue completamente ilegal, son personal esencial y avalada por municipio. Exigimos devuelvan vehículo y cierren causa @prensaobrera pic.twitter.com/VoaZKi2rB7 — Carla Deiana (@DeianaCarla) April 7, 2020

Pero como si esto fuera poco, la policía de Santa Fe los mete presos por realizar este trabajo. Un claro caso de criminalización de la pobreza. La cuarentena dictada por el gobierno no es acompañada en absoluto por las medidas económicas para que las familias desocupadas puedan afrontarla. No hay ninguna asistencia alimentaria acorde a las necesidades de cientos de compañeros, tanto de Nación como por parte del municipio. No hay ningún subsidio ni soporte económico extraordinario para los trabajadores recicladores que no pueden salir de sus casas a recolectar el material.

Exigimos el cierre de la causa penal abierta al compañero, la restitución del vehículo incautado, reclamamos que se detengan los arrestos irregulares de compañeros que están exceptuados de la cuarentena por la tarea que realizan. Seguimos reclamando por todos los derechos laborales de los compañeros de la cooperativa de Villa Recicla.