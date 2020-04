Ciberpatrullaje: pronunciamiento de organizaciones de EMVJ

Las organizaciones integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia emitieron un comunicado en repudio a la utilización del ciberpatrullaje para medir el “humor social “de la población según lo confesara la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic.

Esta función de ciberpatrullaje, para la cual se habilitó a todas las fuerzas consiste lisa y llanamente en una acción de espionaje. Por medio de las mismas, ya se realizaron 20 allanamientos. Las tareas de inteligencia sobre redes sociales intentan contener el descontento popular ante la crisis económica y sanitaria que se agrava aún más, con la instalación de ghettos en las barriadas populares y el reforzamiento del estado policíaco y persecutorio.

Aquí la declaración pública:

BASTA DE REPRESIÓN. NI EN LAS CALLES, NI EN LAS REDES

Las organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos la política de ciberpatrullaje informada por la ministra Frederic en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Con la excusa de medir el “humor social” en el contexto de la bronca popular que crece al calor de la emergencia social y sanitaria, Frederic continúa con las tareas de inteligencia llevadas a cabo en redes sociales que realizaba Patricia Bullrich.

De esta manera, la política represiva del Estado que ha sido el denominador común de todos los gobiernos es desplegada ahora con el pretexto del cumplimiento del aislamiento social obligatorio. La reunión de información sin causa ni orden judicial que la disponga es inteligencia ilegal y está vedada a las fuerzas de seguridad, independientemente de que la información sea de libre acceso. Muchos de los informes de los servicios de inteligencia se arman con recortes de diarios.

El intento de embellecimiento y lavada de cara de las fuerzas represivas del Estado que comenzó con la asignación de tareas de ayuda social a las policías y al Ejército, pronto demostró su verdadero carácter: proliferan a lo largo y ancho de todo el país las denuncias de abusos, amedrentamiento, hostigamiento y atropellos de todo orden por parte de las fuerzas de seguridad contra las y los trabajadores y la juventud. En la provincia de Buenos Aires, se han retenido los documentos de personas detenidas por presunta violación del aislamiento social obligatorio, aún después de liberadas. Días atrás, la policía bonaerense de Kicillof y Berni reprimió a los trabajadores del Frigorífico Penta en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, que se encontraban en la puerta de la fábrica exigiendo el cobro de sus salarios.

La orientación del gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia en el marco de la crisis económica que afronta la Argentina es clara. Al mismo tiempo que continúa pagando la deuda externa y se niega a nacionalizar y estatizar el sistema de salud ante la presión del sector de la medicina privada y de la burocracia sindical a cargo de las obras sociales, se conforma un comando unificado de todas las fuerzas de Seguridad en el ámbito de la cartera de la ministra Frederic, que también integran las Fuerzas Armadas.

Le dijimos NO a Macri cuando creó la Policía Metropolitana y puso al frente a Jorge “Fino” Palacios. Le dijimos NO a CFK con las Leyes Antiterroristas; le dijimos NO a Berni con el Proyecto X; le dijimos NO a Bullrich con el Protocolo Antipiquetes; denunciamos la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado por parte de Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de Prefectura; rechazamos la doctrina Chocobar y la incorporación de las Taser.

Ahora le decimos NO a la ministra Frederic con el ciberespionaje.

Ante la emergencia social y sanitaria reclamamos que se respete el derecho al trabajo y a la salud, el acceso al salario íntegro y a la alimentación del conjunto de las y los trabajadores. Basta de medidas represivas. Para enfrentar la pandemia se requiere una cuarentena sin hambre, sin despidos, sin rebajas salariales y sin represión.

12/04/2020

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

APEL (Asociación de Profesionales en Lucha)

CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos)

CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos)

CAJ -FIDH- (Comité de Acción Jurídica en la Federación Internacional de Derechos Humanos)

CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos)

CMM (Colectivo Memoria Militante)

CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)

EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman)

[email protected] de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia

H.I.J.O.S Zona Oeste

SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia)

ORGANIZACIONES SOCIALES.

Ademys, AGD- UBA, Agencia Para la Libertad; Colectivo Sanitario Andrés Carrasco/Alames Argentina, Comisión de Vecinos Campomar; Corriente Sindical 18 de Diciembre; MTD Aníbal Verón; Mutual Sentimiento; Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía; Plenario de Trabajadoras;

ORGANIZACIONES POLÍTICAS.

Frente Popular Darío Santillán; Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad;; Movimiento de los Pueblos; (Frente Popular Darío Santillán - CN; Izquierda Latinoamericana Socialista; Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social; Movimiento 8 de Abril); MST - en el FIT unidad; MTD Aníbal Verón, MTR 12 de Abril; Nuevo Más; Partido Obrero - en el FIT unidad; Polo Obrero; PRT; Partidos de Trabajadores Socialistas (PTS); Razón y Revolución; Corriente de Izquierda Poder Popular(Venceremos Partido de Trabajadorxs, Venceremos - Abriendo Caminos, Marabunta Corriente Social y Política), UJS Unión de Juventudes al Socialismo.