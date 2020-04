“Bajate del auto porque te tiro”: la intimidación policial a periodistas de Canal 26

Periodistas de Canal 26 fueron interceptados por un operativo policial, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se encontraban trasmitiendo al aire. A punta de pistola fueron increpados por uno de los efectivos policiales que los instó a bajar del móvil, mientras otro de ellos empuñaba el arma al otro lado del vehículo. Se trata de una muestra más de la impunidad y de los medios empleados por el Estado y sus agentes, para generar un clima represivo en medio de la cuarentena.

El notero del programa, pasados los hechos, testimonia “[el policía] me apuntó a un metro de distancia […] el me apunta y me dice bajate porque te tiro. Le dije, no me hagas nada por favor”.

Lo que los efectivos policiales no contemplaban, y tardaron en percatarse, es que el procedimiento estaba siendo trasmitido en vivo y en directo para todo el país. Al reparar sobre este asunto atinaron a ocultar las armas y a exigirles a los periodistas que apaguen las cámaras.

Al darse cuenta de la magnitud de lo sucedido trataron de exculparse alegando una confusión respecto al auto de los periodistas con otro móvil que se habría evadido del control. La maniobra tiene patas cortas porque sea el móvil de los periodistas o cualquier vehículo que no haya logrado identificar la señal de alto, nada justifica el accionar intimidatorio de la policía, apuntando u ostentando sus armas de fuego.

Lo más probable es que la actitud del camarógrafo de continuar con la trasmisión haya amilanado a los efectivos policiales, acostumbrados a manejarse en el terreno de la intimidación, sin testigos, contra la población trabajadora.

Minutos después el vicejefe de Gobierno Porteño, Diego Santilli, se comunicó con el programa “Mañanas Informadas” para intentar justificar los hechos, alegando que la policía actuó en cumplimiento del protocolo previsto, aunque mencionando que “eso no implica apuntarle a nadie”. Santilli trata de justificar los hechos alegando una posible malinterpretación tanto de efectivos como de los periodistas, y rosando en todo momento el aval al accionar policial, comprometiéndose a impulsar una investigación de los hechos.

Pero este accionar de la policía en la Ciudad no es novedoso. Hace algunos días, las mismas fuerzas policiales reprimían salvajemente a militantes de la CTEP que reclamaban por la muerte de una trabajadora ambulante en el marco de otro dudoso operativo policial.

Los informes de abusos policiales, con motivo de la cuarentena, han proliferado a lo largo y ancho del país, exponiendo los casos más graves allí done las cámaras no llegan y son los propios vecinos quienes se arriesgan a capturar las imágenes y a difundir su contenido. El barrios populares, estas fuerzas no guardan ningún decoro ante su accionar represivo que busca amedrentar a la población ante posibles manifestaciones de descontento popular.

Que estos hechos e produzcan en pleno centro porteño, donde la exposición pública es aun mayor, da cuenta del estado de impunidad con el cual se manejan las fuerzas represivas.

Nos solidarizamos con los periodistas atacados y denunciamos este accionar intimidatorio contra la población trabajadora.