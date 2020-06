Movilizamos a la Casa del Chaco en CABA contra la represión

El Partido Obrero junto a otras organizaciones movilizará este viernes 5 a la Casa de la Provincia del Chaco en CABA, en simultáneo con una movilización que se desarrollará en Chaco exigiendo el cese de la represión policial en los barrios. Al impacto nacional que tuvo la feroz golpiza a los vecinos qom del barrio Bandera Argentina de Fontana por parte de la Comisaría 3ra, siguió la difusión de un video de la Comisaría 7ma disparando por la espalda contra un joven. A esto se sumó, en el día de hoy (4-6), la represión al Movimiento 25 de Mayo de Quitilipi, cuando llevaba adelante un reclamo por asistencia alimentaria.

El gobierno provincial salió a despegarse del accionar policial anunciando la separación de los policías, pero no se sabe hasta ahora si son exonerados o simplemente separados preventivamente mientras se lleva adelante un sumario. La provincia anunció que se presentará como querellante en la causa, una maniobra típica para garantizar la impunidad y especialmente cubrirle las espaldas a los funcionarios políticos para que no se avance en la cadena de responsabilidades. La causa penal está en pañales y los agresores no han sido detenidos. La impunidad policial es la norma en la provincia.

La represión generalizada responde a la necesidad del gobierno de controlar a la fuerza una provincia en crisis, donde los casos de Covid se disparan, mientras el hambre en los barrios avanza.

La movilización del Partido Obrero va a plantear la satisfacción de todos los reclamos populares de la provincia y el cese de la represión y la impunidad en todo el Chaco.