Salta: entrevista a víctimas de la policía, tras su reunión con la comisión de DDHH de Diputados

Julio Padilla y Pablo Arroyo (padre de Agustín) afirman que continuarán la lucha por justicia. "Creen que tienen derecho a maltratarnos o golpearnos", describen.

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta recibió este martes 9 a Pablo Arroyo, padre de Agustín Arroyo, y a Julio Padilla, ambos víctimas de atropellos policiales en la localidad de Rosario de la Frontera. A causa de las denuncias realizadas por estas dos personas se dieron a conocer otros casos de abusos policiales en la provincia, tanto durante la cuarentena como incluso antes de la misma.

Prensa Obrera dialogó con Arroyo y Padilla sobre los hechos denunciados, la respuesta por parte de la comisión legislativa y la continuidad de su lucha.

En relación con el caso de su hijo, Pablo Arroyo narró que “a fines de mayo fue interceptado por personal del 911 de Rosario de la Frontera. Lo bajan de un vehículo, prestado de un amigo, lo esposan y lo golpean en el rostro, en la espalda, en las costillas, lo suben a un móvil y le siguen pegando. Lo hicieron aduciendo incumplimiento de cuarentena. Cuando le dan la libertad lo vemos que estaba mal, era una desesperación todo lo que le habían hecho, lo que había sufrido, era una impotencia, no sabíamos que hacer. Radicamos una denuncia en la misma comisaría, lo hicimos con fotos con una segunda declaración del médico. Estamos luchando para que esto no quede en la nada como en otros casos, y que las personas que nos deben cuidar no nos maltraten. Si no están capacitados tendrían que dejar de lado el uniforme antes que sea tarde o ocurra una desgracia”.

Por su parte, Padilla señala que “viví una situación muy desagradable que no se la deseo a nadie, una situación de abuso de autoridad por el simple hecho de estar en la vereda de mi casa a las 20:30, conversando con mi compañero de trabajo por un tema laboral. Llego un móvil policial de casualidad, paró y de forma muy agresiva nos pidieron los papeles y los permisos. Teníamos los permisos y constatamos que nos pasamos solo 20 minutos, tratamos de explicar la situación, pero ellos siempre fueron muy agresivos. De un momento a otro me quitaron de la mano a mi hijo de tres años, me esposaron, me tiraron al piso y me rociaron gas pimienta en la cara delante de mis hijos, mi familia y mis vecinos, me patearon y me golpearon a la vista de todos. Al cargarme al móvil viví una serie de golpes interminables, me pateaban las costillas, los testículos, temí por mi vida, di vuelta en el móvil más de treinta minutos, viví un calvario. En la comisaría me esquivaban para hacer la denuncia. En los días siguientes en la fiscalía no me quisieron recibir la denuncia, no pude trabajar por más de 15 días por los golpes recibidos, y los policías siguen como si nada, mi familia teme por quedarse en la casa. Vine con el padre de Agustín, que tiene comprometido un ojo; otro hombre tiene quebrado un brazo”.

Consultado sobre si hubo un aumento de abusos policiales a partir de la cuarentena, Arroyo señala que “sí, es notorio. El personal del 911 creen que tienen derecho a maltratarnos o golpearnos, esto es lo que está ocurriendo”. Además de lo que vivió su hijo, afirma que “hay casos anteriores, son muchos. Se hicieron públicos diez, aproximadamente. Pero tengo conocimiento de más casos, que no se hicieron públicos”.

En relación con la respuesta que les dio la comisión, Arroyo sostiene que “damos gracias por habernos recibido. Dijeron que verán la forma de ayudarnos para ver si un integrante de la comisión se llega por Rosario de la Frontera a ver qué es lo que esta ocurriendo y solidarizarse con los otros casos que no pudieron venir. Y que van a hablar con el Ministro de Seguridad y la jefa de policía para ver qué solución pueden darnos, y a toda la ciudadanía que está sufriendo esto”. En el mismo sentido, Padilla señala que les dijeron que “van a tratar de hablar con la jefa policial, que nos ayudarán a que se conozcan los casos y hablar con los jefes de policías”.

Les preguntamos cómo piensan continuar su lucha. Arroyo afirma que seguirá por los medios “para mostrar la realidad, denunciar penalmente por lo que hicieron con mi hijo, con mi familia particularmente, llegaré hasta las ultimas consecuencias. Dejo de lado muchas cosas para hacer esto, es algo injusto y no le deseo a nadie esto que estamos pasando”. Y Padilla da cuenta de que “nosotros hacemos todo a pulmón, somos trabajadores, vivimos el día a día. Lucharemos hasta donde más se pueda. Si tengo que volver voy a hacer todo lo posible, porque no quiero que vuelva a pasar: no me quiero imaginar que un hijo mío tenga que vivir lo que yo viví porque los policías siguen su vida normalmente. A nosotros nos cambió la vida porque nos fuimos amenazados por los policías y hoy yo temo por mi vida por eso estoy acá, pido que me brinden seguridad y hoy estamos temiendo por ellos”.

Nuestro compañero diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, propuso que se constituya la comisión de Derechos Humanos en Rosario de la Frontera, para crear un escenario en que la gente se anime a denunciar, considerando las denuncias de quienes se aprontaron a Diputados de que la intimidación contra las víctimas es generalizada, y de que existen muchos casos más. Es una forma de contribuir a que haga pie un movimiento de las víctimas para desmantelar un aparato represivo que está particularmente instalado en Rosario de la Frontera, y que tiene denuncias que vienen de muy atrás. La propuesta fue aprobada.

Por otro lado, desde el Partido Obrero acompañaremos la marcha de los familiares de víctimas de gatillo fácil, que se realizará el viernes 12 de Junio en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta.