“Creo que lo más justo, ya que no podemos tener a Santiago con vida, sería que todos los responsables paguen”

Entrevista de @PrensaObrera a Sergio Maldonado.

El martes 9, con una entrevista de Germán Pecho Anzoátegui a Sergio Maldonado, se lanzó el ciclo de entrevistas de Prensa Obrera en Instagram Live. Junto con decenas de asistentes que escucharon y mandaron sus comentarios y preguntas, Pecho y Sergio conversaron durante casi una hora sobre el estado de la causa de Santiago Maldonado y qué consideraba hoy que significa el reclamo de justicia por Santiago, la impunidad estatal, el crimen de Luis Espinoza y los hechos de violencia policial en Chaco y otros temas de la situación política nacional e internacional asociados a los reclamos populares ante la crisis social y el control estatal.

Sergio Maldonado explicó que la causa judicial por el crimen de Santiago en este momento, inmovilizada por el aislamiento obligatorio, se encuentra sin juez y sin fiscal a cargo y parada en la Corte Suprema de Justicia. En marzo, sus familiares y abogados realizaron una nueva presentación en la Corte para que se investigue la desaparición forzada seguida de muerte y que designe un juez imparcial que atienda en la misma y que no sea Gustavo Lleral, a quien le había llegado la causa por cuarta vez, a pesar de haber sido impugnado por la querella por cerrar la causa en primera instancia sin, entre otros puntos oscuros, investigar a Gendarmería nacional y sentenciar que Santiago “se había muerto solo”. El propio Lleral rechazó hacerse cargo de la causa nuevamente.

“¿Por qué insistimos con la desaparición forzada? –explicó Sergio Maldonado- Porque en la causa judicial, en este ir y venir de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires una y otra vez y andar por distintos juzgados, en ese largo proceso, seis jueces dicen que si la autopsia no puede determinar cuándo ni cómo murió Santiago, hay que investigar la desaparición forzada y no se puede cerrar la causa o investigarla con otra carátula. Queremos una investigación independiente. Un’arbitro’. El mismo Estado que te desaparece, te mata, es el mismo que te pincha el teléfono, que te espía en otras causas, no puede ser el mismo Estado el que investigue sobre todo las mismas fuerzas de seguridad que dependían en ese momento de Patricia Bullrich.”

<

Pecho le preguntó a Sergio qué consideraba que era que haya justicia por Santiago. “Dos años y medio atrás justicia por Santiago era encontrarlo. Van 34 meses. Después era la justicia. Después hubo necesidad de decir ‘quiero saber qué pasó’. Llegué a la conclusión que ninguna de estas es válida. Que Justicia es que Santiago estuviera de vuelta. Que tengamos la vida que teníamos antes. Que toda la gente que apoyó no hubiera tenido la necesidad de salir a la calle. Que esto no ocurra. Es una sensación rara. ¿Qué es justicia? Después del juicio al médico empezó un poco el ruido. ¿Cuál es la verdadera justicia? Todo es tiempo y desgaste. Creo que lo más justo, ya que no podemos tener a Santiago con vida, sería que todos los responsables paguen. Y encima tenemos a Bullrich que sale a decir de la violencia institucional, una de las responsables de la desaparición forzada y muerte de Santiago.”, respondió Sergio en uno de los momentos más emotivos de la entrevista.

Sergio también habló sobre la lucha de Santiago por la tierra, del modo en que puso el cuerpo en ella y destacó que Santiago “de la manera que pensaba vivía”. “Santiago desde chico decía que cuando a alguien se le entregaba el DNI se le tenía que entregar la tierra. A mí, ahora, mi lucha es Santiago.”

Tras hablar sobre futuras movilizaciones por el caso y la situación actual, Sergio Maldonado se refirió al actual gobierno nacional y dijo: “Tiene que haber una respuesta para avanzar. Sería muy doloroso que no se sepa qué paso con Santiago. ¿Qué queda para los que no tuvieron el acompañamiento que tuvimos nosotros? Hay una gran responsabilidad del gobierno actual. La mayoría de los que están en el gobierno ahora apoyaba, nos acompañaba. Sería totalmente hipócrita que vayan para otro lado. Frederic dijo que Gendarmería había hecho todo mal. Alberto Fernández cuando asumió dijo que si se equivocaba salgamos a la calle. Sí,no hay nada, habrá movilización”.

Entre otros aspectos de la causa de Santiago y preguntas que el propio Sergio fue leyendo y respondiendo que mandaban los y las que estaban siguiendo el vivo, hablaron sobre el reciente crimen del trabajador rural tucumano Luis Espinoza, con muchos puntos en común con el de Santiago.

Sergio comentó que se puso en contacto con su familia y abogados para ponerse a disposición. “Hablé con la hermana para brindarle apoyo. Era un momento muy doloroso. No pude evitar que me removiera todo. Lo que le pasó a Juan, el hermano, cuando encuentra el cuerpo estaba en estado de shock, mucha similitud con lo que nos pasó a nosotros. Lo que hay que investigar ahí es la desaparición forzada. No es un homicidio. No se quebraron dos policías y dijeron dónde estaba el cuerpo. Los hacen quebrar para que se inmolen en nombre de la fuerza. Cuando investigás la desaparición forzada entran en juego otras cosas: ¿por qué estaban esos policías ahí? ¿Quién los dejó en libertad antes? ¿Quién los amparó? Ahí arranca todo y hay jueces, fiscales, forenses”.

También hablaron de la violencia en Chaco: “Le pedí explicaciones a Capitanich y a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación sobre la violencia a la familia Qom y les reclame que el Estado no puede querellar porque sigue siendo el mismo Estado. Está mal, más allá de que legalmente sea factible. No es un tema de voluntad. Quiero ver cómo evoluciona y cómo sigue. Hace tiempo que pasa lo mismo. No es un problema de ahora con los Qom.”

La entrevista también se metió en la situación en Estados Unidos, las manifestaciones, la violencia estatal, la discriminación y estigmatización de la población negra. Sergio se refirió al nivel de violencia. “Son dos lecturas las que tengo: generar miedo y utilizarlo [en su contra] más adelante.”

Hacia el final, se metieron con dos temas vinculados íntimamente a la pandemia del coronavirus: los mecanismos de control a la población y la ineludible crisis social y las estafas de las patronales.

“La pandemia está dejando con el culo al aire a todos y se está pudriendo todo mal en todos lados”, tiró Pecho y Sergio reflexionó “yo estoy de acuerdo con la cuarentena, todo, pero lo que me hace ruido es que la OMS un día te diga ‘pónganse barbijo’, al otro día dice que no, y así todo. Y uno no sabe. Ese dominio, ya no necesitan hacer una guerra sino ver nuestro comportamiento y ver cómo que nos controlan. Eso también es preocupante. Además nosotros no sabemos, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos como abogados del diablo o decimos que es cierto? Te terminan confundiendo. Lo que vemos es cómo nos van a controlar. Y estoy en contra del chip. Es una forma de controlarte. Falta que nos escaneen el código de barras. Una invasión total”.

“Lo de Techint es sumamente repudiable. Yo esperaba que el 11 de diciembre se abriera una investigación con todos lo que fugaron plata. Esa plata la tienen que traer de vuelta. Subsidiar a esos grupos económicos es repudiable. A otros sectores hay que les debe llegar esos recursos. Si la tenías para llevártela afuera, también la tenés ahora para traerla. ¿Al Estado le pedís que sea socio en las perdidas pero en las ganancias te las llevás afuera?”, reflexionó Sergio Maldonado

Cuando se cumplía la hora de entrevista, seguían apareciendo diversos temas y preguntas y comentarios de entrevistador y entrevistado y de los participantes: detalles sobre la causa de Santiago, impuesto a las grandes fortunas, la lucha de los músicos. Con mucha buena onda, abrazos y mensajes de apoyo, cerraron una gran entrevista, con muchas ideas para rescatar y que con gran impulso lanza este ciclo, que continúa el jueves 11 con la entrevista de Melania Bruero, de Actrices Argentinas vía @prensaobrera a Dolores Fonzi (@lolafonca).