Quilmes: Fernando Leguizamón, una nueva víctima de gatillo fácil

La lista no cesa, no frena, no se acota. Es la lista de víctimas de gatillo fácil que sacude los barrios más vulnerables del conurbano bonaerense. Esta vez lamentamos hablar de Fernando Matías Leguizamón, un vecino de Quilmes de 31 años y padre de cinco hijos, quien perdió la vida en la madrugada del 22 de junio en manos de los policías bonaerenses Rodrigo Valdez y Natalia Zuleta.

Fernando y su compañera volvían a su domicilio del barrio La Cañada, cuando fueron interceptados por un grupo de personas, quienes inmediatamente acusaron a la pareja de ser partícipes del robo de un vehículo. Acto seguido el policía Valdez, quien se encontraba de civil y jamás se identificó como tal, disparó dos veces con su arma reglamentaria hiriendo de profunda gravedad a Fernando, quien aún en el piso recibía golpes y patadas y finalmente murió en el hospital de Quilmes.

Lo cierto es que sumado a la pandemia, el brote de represión, violación de derechos humanos y muerte a sangre fría en manos de las fuerzas represivas, se transforma en uno de los peligros más latentes en los sectores precarizados. Solo en la zona sur del conurbano, dan cuenta de esto los casos del quilmeño Alan Maidana, Diego Arzamendia de Berazategui y Lucas Barrios de Dock Sud.

La doctrina Chocobar, llevada ahora adelante por el gobierno “nacional y popular” de Axel Kicillof y Sergio Berni, que utiliza la cuarentena para militarizar los barrios y regimentar a las clases populares, no es la salida a la crisis sanitaria y social que sufren los trabajadores.

Exigimos prisión preventiva para los policías asesinos y justicia por este y todos los casos de gatillo fácil. Fuera la policía de los barrios. Pongamos la cuarentena bajo control de los trabajadores y vecinos. Justicia por Fernando Leguizamón.