Bariloche: aparece muerto testigo clave de crímenes policiales

Fabián Gallardo, de 27 años, era testigo clave de los crímenes policiales del Alto de Bariloche, donde resultó herido, y fue hallado muerto en la Comisaria Segunda el día lunes 10, luego de ser detenido en horas de la madrugada. Su deceso habría sido por asfixia y se investiga las responsabilidades policiales, aunque de manera lenta.

Los hechos de los cuales era testigo y víctima ocurrieron en el 2010, donde fueron asesinados Diego Bonefoi, victima de gatillo fácil, y Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, victimas de la represión policial cuando reclamaban justicia por Diego. Por los mismos están condenados Víctor Cufré (exsecretario de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro), Jorge Villanova (exjefe de la Policía de la provincia de Río Negro) y Argentino Hermosa (exjefe de la Unidad Regional III), quienes fueron juzgados el 8 de octubre en el año 2018 y condenados a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación. La sentencia nunca se hizo efectiva. Fabián fue durante más de una década víctima sistemática del hostigamiento, las golpizas y los aprietes policiales, como ocurre con miles y miles de jóvenes en todo el país.

Según publicó el diario Río Negro, el fiscal de turno, Guillermo Lista, está al frente de la investigación de la muerte de Gallardo y espera los resultados de la autopsia realizada. Una hipótesis preliminar que maneja apunta al suicidio, pero faltaban los elementos del informe forense y las grabaciones de las cámaras de seguridad. El jefe de la Unidad Regional Tercera, comisario Elio Tapia, aseguró a ese medio que el calabozo “estuvo resguardado el lunes hasta que trabajó el forense y Criminalística de la Policía Federal, después se liberó” (¿pero antes?). Afirmó además que “está investigando la Justicia, junto a la fuerza federal. De parte de la Policía de Río Negro se brindó todo lo que pidió el fiscal”.

En 2012, Gallardo fue “ferozmente golpeado” en la calle por efectivos de la Policía de Río Negro, según denunciaba la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche. Referían a Fabián Gallardo como “un sobreviviente del ataque de junio de 2010” y alertaban que “la policía retomó abiertamente la persecución sistemática contra los jóvenes de El Alto de Bariloche, profundizando el clima de impunidad y encubrimiento de los crímenes del terrorismo de Estado perpetrados en junio de 2010”.

Este viernes 14 se reunieron el equipo de fiscalía de feria de Bariloche y la Oficina de Atención de la Víctima (OFAVI) con familiares de Fabián. Según pudo saber el medio ANB, los hermanos y hermanas del hombre no quieren dar aún declaraciones hasta no acordar su posición sobre las imágenes que pudieron observar. La Fiscalía les comunicó que desde su inicio intervinieron el equipo fiscal y personal del Gabinete de Criminalística de la Policía Federal Argentina, a los efectos de dotar de transparencia a la investigación iniciada, una definición que por innumerables antecedentes no puede creerse. Vale solo mencionar a Facundo Astudillo Castro, Daniel Solano, Luciano Arruga.

La investigación de la muerte de Fabián no puede estar a cargo de quienes son responsables de los asesinatos de los pibes, es decir, de las fuerzas policiales, y Río Negro es una prueba de ello. La Justicia debe dar claridad a lo sucedido y avanzar en las responsabilidades de los policías que debían tenerlo a resguardo y seguro.

Justicia por Fabián, y cada joven víctima del aparato represivo del Estado.

