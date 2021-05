Fotografo detenido en Andalgalá: “En la celda nos trataron inhumanamente”

Entrevistamos a Walter Mansilla, El Ají. Luchador contra la megaminería, fotógrafo y artista plástico. Fue detenido en Andalgalá junto a otros compañeros. Nos cuenta la brutal represión que sufrieron, el trato inhumano que recibieron y compartimos su trabajo fotográfico.

«La detención fue entre las 9.30 y las 10 del lunes 11/4. sentí el reventón de las puertas, no me quedo mas alternativa que esconderme bajo la cama. En ese momento estaba solo, mandé mensajes a algunos compañeros. Me encuentran, con la primer patada que me dan, vuela el teléfono», relató Walter.

«En la celda nos trataron inhumanamente. Sabíamos que esa noche iba a ser la peor para nosotros, estábamos muy doloridos de los golpes. Estábamos realmente jodidos».

Te invitamos a escuchar la entrevista completa.

Read more