La Matanza: basta de gatillo fácil, justicia para Thomas

Familiares y amigues de Thomas Ramos realizaron este martes 21 una movilización para exigir justicia ante el gatillo fácil que tiene nuevamente a la Bonaerense de Berni como responsable.

El 21 de noviembre Thomas salía de un boliche en Isidro Casanova, cuando fue atropellado por un vehículo, lo que dió inicio a una discusión callejera en la que Gustavo Pedrozo, sargento de la Bonaerense, irrumpió con tres disparos. Uno de esos disparos impactó en la entrepierna de Thomas, en el suelo tras el accidente, provocándole heridas de gravedad. Al día de hoy transita una recuperación muy difícil.

La UJS Partido Obrero acompañó la movilización junto a otras organizaciones. La misma tuvo por objetivo apoyar la denuncia que la familia de Thomas presentó en la comisaría de la localidad de Casanova, apuntando contra el abuso policial y el encubrimiento del mismo. Hasta el momento la fiscalía y la policía no habían considerado tomar medidas contra Pedrozo, que continuaba en funciones. El sargento de la Bonaerense no fue sumariado ni suspendido de sus tareas desde que efectuó los disparos. “El policía me dijo que se le había escapado un tiro y después que si quería denunciar que vaya a la comisaría”, contó la mamá de Thomas.

Este hecho no es aislado. Días atrás, la misma policía baleó en el ojo a un joven que venía de trabajar en moto en Rafael Castillo. Este accionar policial es sistemático en los barrios y se apoya en la criminalización de la juventud.

En La Matanza, el distrito de Lucas Verón, y en toda la provincia, los operativos de amedrentamiento, impunidad y de encubrimiento de la policía ocurren en complicidad del poder político y la Justicia. Así lo demuestra el reciente informe anual de Correpi.

Nuevamente gritamos ¡Basta de gatillo fácil! Continuamos organizándonos contra la represión en los barrios. Fuera Berni y el reforzamiento de la orientación represiva de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y de La Matanza con Fernando Espinoza. Desde el Partido Obrero acompañaremos a los familiares y amigues por justicia para Thomas.

