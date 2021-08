Lesa Humanidad: comienza juicio residual del “Pozo de Arana” de La Plata

El próximo lunes 30 de agosto, a las 9.30 h, comienza en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, el debate oral de la causa residual del juicio “Circuito Camps”. Este juicio tuvo sentencia en el año 2013, que involucraba el juzgamiento de los hechos genocidas en los centros clandestinos de detención y exterminio Comisaría V de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaria de Don Bosco denominada «Puesto Vasco», COT I Martínez y la Brigada de San Justo, como así también los hechos sucedidos en la casa de «Teruggi-Mariani»; de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de Clara Anahí.

Este juicio juzgará los hechos que quedaron “pendientes” del denominado “Pozo de Arana” que se hallaba ubicado en la calle 137 de La Plata sobre el terreno en donde se encuentra hoy emplazado el vivero vivero “Ferrari Hermanos” de la localidad de Arana.

Esto se debe al desmembramiento de las causas de lesa humanidad originando infinidades de causas por los mismos hechos, citando reiteradas veces a los mismos testigues, retrasando el juzgamiento de los genocidas que van muriendo por su avanzada edad o beneficiados con prisión domiciliaria, situación que desde la querella de Justicia

Ya! La Plata de la cual APEL forma parte, venimos denunciado hace años.

Este pequeño juicio, tiene como casos a les compañeres Jorge Julio López secuestrado el 27 de octubre de 1976 mientras se encontraba en su vivienda sita en calle 140 y 69 de La Plata. Jorge Julio López, quien luego de recuperar su libertad fue por segunda vez secuestrado el 18 de septiembre de 2006, en democracia, luego de haber declarado en el primer juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz.

También son víctimas del juicio Ambrosio Francisco De Marco y Patricia Graciela Dell´Orto quienes fueron asesinados el 8 ó 9 de noviembre de 1976, Norberto Rodas y Alejandro Emilio Sánchez, quienes fueron asesinados, Francisco Bartolomé López Muntaner: “Panchito” quien tenía tan sólo 15 años de edad cuando fue secuestrado de su

casa en la localidad de La Plata, el 16 de septiembre de 1976 quien continúa desaparecido y Efraín Guillermo Cano quien permaneció en el Pozo de Arana durante un período comprendido entre el 27 de octubre de 1976 y el 15 o 16 de noviembre de 1976 cuando recupera su libertad.

Serán juzgados sólo dos genocidas, el reconocido Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires y Julio César Garachico ex Jefe del Servicio Externo de la Unidad Regional de la Plata. El resto de los responsables murió impune.

Luego de la indagatoria de los imputados, se exhibirán en las audiencias los testimonios del compañero Jorge Julio López, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, grandes luchadoras por los DD.HH. Las audiencias se realizarán todos los lunes con una modalidad semi presencial y serán transmitidas en vivo por el sitio del Poder Judicial (www.cij.gov.ar) y su canal de Youtube.

Como siempre decía nuestra compañera Nilda Eloy, “son los juicios que tenemos y no los que queremos” seguiremos luchando contra la impunidad de todos los genocidas y sus cómplices.

No olvidamos, no personamos y no nos reconciliamos! 30.400 compañeres detenides desaparecides presentes.