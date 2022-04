Movilización exige la liberación de lxs manifestantes contra el FMI

Ojo Obrero Fotografía

Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos movilizan exigiendo libertad a lxs luchadorxs que se manifestaron contra el FMI, desde el Obelisco a la Cámara de Apelaciones de CABA. El encarcelamiento y el montaje de causas con figuras jurídicas graves sin pruebas fehacientes es un nuevo capítulo del agravamiento de la política represiva del gobierno nacional, que se desarrolla en sintonía con el acuerdo aprobado en la Cámara baja esa misma tarde.

La detención de Lazarte, Santillán y Jaru es a todas luces arbitraria. Los elementos que pesan sobre su condena no han sido comprobados, pero eso no detuvo al gobierno, las fuerzas represivas y el aparato judicial para perseguir y encarcelar a estos luchadores, a la búsqueda de disciplinar y amedrentar a todo el activismo y los trabajadores que se levanten contra el colosal plan de ajuste en marcha. En el mismo sentido se anota la condena sobre Arakaki y Ruiz, procesados bajo el gobierno macrista y condenados bajo el gobierno de los Fernández aún con la querella policial retirada por la falta alevosa de pruebas. La grieta se cierra con la represión al servicio de cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Prueba suficiente es que esto no solo tuvo lugar en las inmediaciones del parlamento nacional, sino que por los mismos días el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy encarcelaba y hostigaba a cinco compañeros del movimiento piquetero.

“Vinimos a exigir la libertad para nuestro compañero Jaru y para el conjunto de les detenides que se manifestaron contra el FMI” expresó Maco, de la UJS-PO de la Facultad de Sociales UBA, lugar donde estudia Jaru, uno de los detenidos arbitrariamente.

Rechazamos el avance de la política represiva por parte de todos los gobiernos al servicio de cumplir con las metas de un verdadero pacto de guerra contra la población laboriosa, y reclamamos el inmediato cese de la criminalización y persecución de los que luchan. Libertad y desprocesamiento de todos los compañeros ya.