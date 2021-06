Muy grave: la policía de San Juan detiene violentamente a una adolescente de 14 años

Imagen extraída de El sol de San Juan

Este domingo 20 de junio ocurrió un hecho gravísimo en la provincia de San Juan. Como el 21 de junio es el día internacional del skate, la juventud sanjuanina que practica este deporte oriundo de California se reunió el día previo en un skatepark.

Allí, a pesar de que las actividades al aire libre están permitidas, distintos efectivos de la policía provincial se hicieron presentes y comenzaron a amedrentar a los jóvenes, muchos de ellos, menores de edad.

Una de las presentes, una joven de solo 14 años, se plantó ante el abuso policial y les hizo frente de manera verbal para que cesen en sus agresiones. Con el mismo accionar represivo la tiraron violentamente al piso y la esposaron dos efectivos policiales masculinos, como se puede ver en el siguiente video. Un hecho que ya de por sí es ilegal, pero lo es doblemente tratándose de una menor de edad.

De igual forma se puede ver cómo la policía avanza contra los jóvenes para que se dispersen, y un efectivo agrede a quien filma entre increpaciones y amenazas. Otro hecho ilegal. Los agentes policiales son funcionarios públicos, es decir, representan al Estado. Filmar lo que los mismos hacen en horario en que prestan funciones es considerado un derecho ciudadano, así se vea la cara de los policías. Los mismos no tienen por qué preguntar para qué se filma ni alegar derecho a la privacidad.

La familia presentó una denuncia por abuso de menores en la que retratan los hechos. La joven fue trasladada a la comisaría 5ta de San Juan, donde el maltrato y los abusos policiales continuaron. En el trayecto hasta arribar a la misma la amenazaron y la golpearon. Ya en la dependencia policial la hicieron desvestirse para revisarla, la quisieron encerrar en un calabozo con hombres y la hicieron firmar a la fuerza la conformidad con el procedimiento.

«Es irónico decir esto, pero cuídense de la yuta, la yuta no nos cuida, hermano, así que nos cuidamos entre nosotros, lo hice y lo volvería a hacer mil veces, porque no voy a dejar que pasen el abuso que pasé yo hoy, somos una familia hermano, no queda otra que serlo, que la yuta no les quite lo que les gusta el skate» (Aislamiento Represivo, 23/6). Estas fueron las palabras, luego del martirio, de la joven que tuvo la valentía de defenderse y defender a los presentes ante el accionar del pestilente y descompuesto aparato represivo del Estado.

Este hecho de enorme gravedad no puede quedar impune. Exigimos la inmediata remoción de toda la cúpula policial de la comisaría 5ta de San Juan, así como la inmediata separación de todos los efectivos implicados. De igual forma, planteamos la necesidad de que se conforme una comisión independiente de organizaciones de Derechos Humanos que investigue el caso para dirimir las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de la represión en el Skatepark, que deberán culminar con la cárcel a todos los responsables.

De igual forma, hacemos responsables por estos hechos y por la integridad de la joven agredida y de su familia al gobernador Uñac y al secretario de Estado de Seguridad y Orden Público sanjuanino, Carlos Munisaga.