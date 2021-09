Río Negro: libertad a los y las luchadoras de la Lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero

Según denuncia desde las puertas de la fiscalía de El Bolsón Soraya Maicoño, quien lucha y acompaña a la Lofche del Lof Quemquentreu en su proceso de recuperación territorial en el paraje de la Cuesta del Ternero, en la campera de Los Álamos, la policía de Río Negro se llevó detenidas varias personas, entre ellas un menor de edad de 8 años. Esto, luego de que mas de 50 uniformados ingresaran reprimiendo la comunidad.

Soraya dice que todos los detenidos están incomunicados y no existe información acerca de su integridad física, ni de si serán o no trasladados. El concejal de General Godoy por el Partido Obrero, Gabriel Musa, denunció que desde la comisaría de El Bolsón afirman que no se encuentran allí, y que la comisaría de Cuesta del Ternero directamente le cortaron el teléfono.

La comunidad responsabiliza al fiscal Francisco Arrien y a Rolando Rocco, seudoempresario forestal que comenzó con el Plan Calor talando bosques nativos, luego recibió subsidios del Estado argentino y un permiso para plantar, producir y comercializar pinos, argumento que utiliza para adjudicarse el predio.

En la Cuesta del Ternero, un lugar ancestral mapuche reconocido, donde hay sitios sagrados como pinturas rupestres, hay antecedentes de asesinatos como los de la lamgen Lucinda Quintupuray y su hijo Victorino Quitupuray, y de desalojos como el de la abuela Odelina de la comunidad Pichún.

Libertad a los y las detenidas. Basta de criminalización y represión contra el pueblo mapuche.

