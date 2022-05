Salta: absuelven a los policías que asesinaron a Cristian Gallardo

El reclamo de justicia

Los policías responsables del crimen de Cristian Gallardo en Salta acaban de ser absueltos por el homicidio y solo fueron condenados a tres años de prisión condicional por vejámenes.

Gallardo fue detenido el 26 de agosto de 2019 en una razzia en el barrio Finca Independencia. Fue brutalmente golpeado por cinco policías delante de varios testigos -incluso se aportó como prueba un video del momento de la detención. Una vez en la comisaría del barrio Democracia, continuaron los golpes hasta que Gallardo quedó inconsciente. Se comprobó que hubo tardanza en llamar a la ambulancia; cuando se lo hizo se informó código amarillo, siendo que era un caso para código rojo. Cuando el personal de SAME llegó, Gallardo ya estaba sin vida.

La querella expuso todas las pruebas, inclusive la de un diente hallado en la caja de la camioneta policial que la familia demostró con fotografías que era el que le faltaba, pero en el juicio un perito de la policía dijo que ese diente era de otro detenido; sin embargo, a Gallardo le faltaba el mismo.

Uno de los testigos de la aprensión de Gallardo no pudo presentarse a declarar el día asignado, porque fue detenido el día antes por una denuncia ambigua, donde no estaba claro qué se denunciaba, pero fue detenido igual y golpeado. El joven contó ante el tribunal que desde la muerte de Gallardo es hostigado y amenazado por la policía para que no declare, incluso una vez fue atropellado por un móvil policial, pero todo quedó como un accidente.

La elevación a juicio ya llegó manoseada bajo la carátula de homicidio culposo. El fallo del tribunal fue dividido, los policías acusados de la golpiza fueron absueltos por el homicidio y solo condenados a tres años de prisión condicional por vejaciones. Un sargento fue absuelto lisa y llanamente de todo, siendo que era el que estaba a cargo en la comisaría.

El voto en disidencia del juez Maximiliano Troyano abre la puerta para que incluso apelen la prisión condicional, ya que pidió la absolución total por el beneficio de la duda. Para él, incluso es dudoso que haya habido vejámenes. ¿Cómo murió entonces? Recordemos que Troyano fue quien justificó el abuso sobre una turista japonesa en Cafayate siendo funcionario del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

La policía salteña tiene asegurada la impunidad, son muy pocos los casos en los que fueron condenados con penas efectivas. Es una policía temida por represora y corrupta; va desde narco policías, femicidas y abusadores hasta motochorros, combinado todo con fraudes de alto nivel como lo ocurrido hace poco con la estafa piramidal de una financiera trucha bancada por jefes policiales.

También tienen sus zonas bravas, es harto conocido que en la comisaria 10º y del barrio Democracia, donde fue detenido Gallardo, se cometen torturas.

Hay una continuidad en el régimen político desde Romero, Urtubey y Sáenz, en cuanto a un fuerte régimen represor de la juventud y de una policía fuertemente blindada para cometer crímenes y quedar impunes.

Acompañaremos a la familia Gallardo a toda la instancia de apelación para tirar abajo este fallo que consagra la muerte de nuestros jóvenes en manos de la policía corrupta del gobernador Gustavo Sáenz.