Lo que dejó nuevamente el ultimo temporal en Mar del Plata

La semana pasada, un nuevo temporal dejó en claro las consecuencias del ajuste en la obra pública y de la ausencia de una política de urbanización, planificación y de construcción de viviendas populares. Los barrios periféricos quedaron anegados y la precariedad de los hogares generó que la lluvia irrumpa dentro de los hogares. Al parecer, según especialistas en climatología, estaríamos frente a un fenómeno llamado “El Niño”, que traería “lluvias, tormentas, inundaciones y brotes de enfermedades como leptospirosis.” (Infobae, 5/7). Esto fue reproducido por varios dirigentes políticos capitalistas. Sin embargo, estamos frente una verdadera catástrofe social que tiene responsables políticos.

Es el ajuste capitalista y el negocio inmobiliario

Frente a estas permanentes inundaciones, tanto el gobierno municipal de Montenegro como el provincial de Kicillof se pasan la pelota unos a otros y no se hacen cargo de la situación. El municipio, durante las primeras horas del temporal, dijo a través de su subsecretario de Defensa civil, Rodrigo Goncálvez, que tenía todo bajo control salvo un barrio (2 de Abril); pero los videos y fotos que expusieron los vecinos de casi la totalidad de los barrios (como El Caribe, Las Américas, Belgrano, Puerto, Camet, Autódromo, Nuevo Golf, entre otros) dieron cuenta de un colapso total. Esto no ocurrió solo en los hogares. El Caps de Alto Camet y varias escuelas también se inundaron. La gestión municipal, que se jacta de ser austera con el gasto presupuestario y que subejecuta partidas, es claramente responsable de este abandono.

Referentes de Unión por la Patria como Raverta y Pulti, representantes de Kicillof en la ciudad, invocaron a los problemas “climatológicos” para explicar esta catástrofe y no hacerse cargo de su responsabilidad. Recordemos que Pulti ya gobernó la ciudad, y que Raverta forma parte, actualmente, del gobierno nacional y provincial. Lo que tenemos aquí es el resultado de 20 años de desinversión en las obras publicas correspondientes, combinada con una falta de planificación en la construcción de barrios y viviendas. Esto último es muy importante, por eso los más golpeados por el temporal fueron los asentamientos de Mar del Plata. No hay viviendas, no hay asfaltos, ni cloacas ni desagües.

Los gobiernos estimulan e impulsan el ajuste presupuestario, los emprendimientos inmobiliarios y la construcción de barrios privados. En el caso de Montenegro, su secretario de Obras Públicas, “Guasa” González, no da la cara en el Concejo Deliberante frente al pedido de rendición de cuentas e informes en la comisión que preside, ya que tendría que explicar por qué se aprobó la construcción de edificios ilegales por fuera del código de ordenamiento urbano por toda la costa. Desde el sector de Raverta fueron muy rápidos para la construcción de la circunvalación que conectara el parque industrial con el puerto; esto, impulsado por la futura explotación offshore mar adentro. Pero no solo no avanzan las obras que aparecen en la propaganda de los carteles de campaña electoral, sino que, irónicamente, en la misma ruta 88 que conecta esta “circunvalación petrolera” no hay iluminaria (que depende de provincia), razón por la cual se suceden muchos accidentes viales donde mueren trabajadores. Conclusión: la gestión capitalista de los recursos tiene como resultado grandes negocios para los empresarios, mientras los trabajadores sufren los temporales bajo el agua.

Fuera los políticos capitalistas

Es por esta razón que el Frente Piquetero nuevamente convoca a una movilización a las puertas del municipio. Allí se realizará una denuncia pública de esta situación y se exigirá una reunión con el secretario de Obras Públicas para solicitarle un informe de las obras inconclusas y peticionar por el comienzo de obras allí donde ni siquiera comenzaron. También se reclamará una ayuda urgente para más de 500 familias que fueron afectadas por el temporal.

Necesitamos un plan de obras públicas, construcción de viviendas populares y urbanización bajo control de los trabajadores. Para esto es fundamental romper con el FMI, terminar con estos ajustes criminales y aumentar los presupuestos destinados a estas obras estratégicas. Por otro lado, es necesario avanzar en la implementación de una tasa impositiva a los grandes capitales de la ciudad y la provincia para financiar este plan de urbanización y viviendas.