Los colectivos del AMBA bajan su frecuencia un 50% para presionar por un boleto a $800

Las cinco cámaras empresariales de colectivos que forman parte de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) anunciaron una reducción del 50% en el servicio de la mayoría de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los voceros de dichas cámaras esto estaría explicado por el atraso en las tarifas: “el boleto debería estar en $800” afirmó José Troilo, presidente de la cámara empresaria de autotransporte de pasajeros.

Son los mismos que, de no otorgarse los aumentos que piden, amenazaban con no pagarle el aguinaldo a los laburantes. Sin ir más lejos, hay 3500 trabajadores de todo el país reclamando que las patronales aún no lo han abonado. Ahora, también toman de rehenes a los usuarios para presionar al gobierno a que autorice un incremento de más del 1000% en el boleto.

“Hay una brecha del 50%, por lo que deberíamos duplicar el ingreso, ya sea por tarifa o por subsidio”, dijo Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA. Es la confesión de que cualquier negociación que arribe a un punto medio por debajo de un boleto a $800 implicaría una reducción en la frecuencia del servicio, atraso salarial de los choferes y posiblemente despidos. Así operan las concesionarias de un servicio que ya es pésimo, porque todos estos años embolsaron los subsidios sin invertir un peso y los orientaron a concentrar el negocio en un puñado de monopolios.

Las empresas afirman que en el corto plazo no hay más que esperar que el servicio se siga prestando de manera reducida. Estos capitalistas quieren que sean los usuarios y los trabajadores los que garanticen el engorde de sus bolsillos a costa de sus ingresos.

La población trabajadora apenas puede pagarse el traslado para ir a trabajar todos los días a cambio de un salario que se consume casi en un 100% en la cobertura de las necesidades más elementales, una situación que ahora se agravará con el hiperinflacionario DNU.

Debemos enfrentar el plan de ajuste brutal del gobierno y el infame DNU, en defensa de nuestros ingresos y nuestras condiciones de vida. Para eso es fundamental concurrir a la movilización de este miércoles convocada por la CGT, con la columna independiente del movimiento piquetero y el sindicalismo combativo, para enfrentar este atropello y exigirle a las centrales sindicales un paro activo nacional y un plan de lucha que derrote el ‘rodrigazo’.