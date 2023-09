Los curas villeros hacen campaña por Massa

Más de 40 curas villeros realizaron este martes 5 una misa para “desagraviar” al Papa Francisco, fundamentalmente de las diatribas que en algún momento lanzara en su contra Javier Milei. Hace algunos años, el candidato de La Libertad Avanza dijo que el pontífice es un “representante del maligno en la tierra”, que divulga el comunismo por todo el mundo desde su lugar en el trono de San Pedro. La convocatoria, a la que asistieron más de 10 mil feligreses, tuvo una característica “peculiar”: participaron de ella funcionarios del gobierno nacional y algunos elementos de la burocracia sindical.

Por el lado de la curia dijeron presente José María Di Paola (el padre “Pepe”), monseñor Gustavo Carrara, Toto de Vedia y más de cuarenta sacerdotes. Por el del gobierno se acercaron Gabriel Katopodis, Jorge Taiana, Jaime Perczyk y Raquel Olmos. El equipo del ministro del Interior y jefe de campaña de Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro, se encargó de difundir un link para ingresar a la ceremonia de forma online. Pablo Moyano (cosecretario de la CGT), Julio Piumato (judiciales) y otros referentes sindicales de gremios como Camioneros, Foetra, Ladrilleros, ATE y CTA también concurrieron a la misa.

La ceremonia se terminó convirtiendo en un acto de campaña por Massa. “Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional podría soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira”, señaló uno de los sacerdotes que tomó la palabra en la ceremonia. Otro se encargó de aclarar que Francisco no es ningún comunista. No se equivocó, es un defensor acérrimo del orden social vigente.

El padre Pepe fustigó contra Milei, criticando su oposición a la “justicia social”. Los curas villeros están preocupados por la buena elección que hizo Milei en los barriadas obreras más pobres del país. Milei creció en buen parte sobre la base de explotar el descontento de los trabajadores con la “justicia social” peronista, que se les manifiesta bajo la forma de escuelas y hospitales en condiciones de crisis, barrios sin cloacas y de una mayor pobreza –la cual se profundizó después de la devaluación del peso que aplicó Massa después de las Paso.

Con todo, la política de la Iglesia es funcional al ascenso de Milei. Los curas villeros y el clero de conjunto son parte de un aparato de contención social (principalmente en los barrios) al servicio del sostenimiento del Estado capitalista. Es una institución que promueve una ideología reaccionaria y oscurantista, que explota políticamente la derecha.

Además, hizo una fuerte campaña contra la ESI y el derecho al aborto, atacando al movimiento de mujeres, mientras defiende a los curas abusadores. También actuó como mediadora en numerosos conflictos contra la lucha de los trabajadores.

El autodenominado libertario, sin embargo, no tiene intenciones por el momento de ir a un choque contra la Iglesia católica; no por nada planteó hace poco que de llegar al poder no tocaría un peso de los subsidios y beneficios millonarios que recibe la casta religiosa. En este plano, Milei seguiría aplicando la misma política que los peronistas y los macristas. Entretanto, el presidenciable intenta tejer relaciones con la Iglesia evangélica; muchos de sus miembros llamaron a votar por él.

Para hacerle frente realmente a Milei, los trabajadores debemos movilizarnos de manera independiente por todas nuestras reivindicaciones y contra el ajuste del gobierno del Frente de Todos.