Los desafíos de los secundarios ante el plan Milei

En menos de 3 meses de gobierno, Javier Milei ha dejado en claro que va en contra de las mayorías trabajadoras y la juventud en todos los terrenos.

La educación pública es uno de los sectores más golpeados, por diversos motivos. Para empezar, por el recorte presupuestario, tanto nacional, como de las partidas provinciales, que son las que determinan el funcionamiento del sistema educativo. Hay recortes en infraestructura, en comedores y en otros ítems clave. Esto quiere decir que todos nuestros problemas van a seguir estando y se agravarán.

Además, el gobierno pretende eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo cual junto a la rebaja salarial por inflación pone en peligro el inicio y continuidad del ciclo lectivo de este año.

Reformas y mercantilización

Resulta claro que el gobierno se puso como objetivo ir contra la educación pública. No solo recortando su presupuesto, pretende reformar la Ley de Educación Nacional para introducir sectores empresarios en la financiación educativa, además de la evaluación de contenidos y docentes. Se quiere instalar la lógica de mercado en nuestra educación pública.

No es algo nuevo de Milei, si tenemos en cuenta la existencia de las pasantías gratuitas con las cuales usan a lxs pibxs del AMBA como mano de obra barata para trabajos basura. Ahora, se busca nacionalizar estas reformas.

La declaración de la educación como servicio esencial es el intento de quitarle el derecho a huelga a nuestros docentes, quienes vienen defendiendo el sistema público, gobierno tras gobierno. Si el gobierno quisiera garantizar una educación en condiciones debería empezar por escuchar nuestros reclamos históricos como el boleto estudiantil o las reformas edilicias, y otorgar un aumento de presupuesto acorde a las necesidades planteadas.

Lo que sí hizo, en cambio, es darle un nuevo subsidio a las escuelas privadas.

ESI y Aborto

Un capítulo sin duda de lucha será la defensa de las reivindicaciones conquistadas y por conquistar de las mujeres y disidencias. Quienes hoy gobiernan se pronunciaron en reiteradas ocasiones contra la ESI (Marra propuso reemplazarla por el porno) y el aborto. De hecho vienen de presentar un proyecto para derogar la ILE.

Debemos estar en pie de lucha y preparar una intervención importante de les estudiantes secundaries este 8 de marzo, porque los derechos los vamos a defender y conquistar en las calles.

Represión

Este plan de ataque viene de la mano de una avanzada represiva encabezada por Patricia Bullrich y de una política de criminalización de la protesta; el gobierno busca imponer un estado de sitio no declarado. Esto es porque el ajuste no es gratis, y saben que para pasarlo necesitan reforzar la represión. Sin embargo, las jornadas del 20 de diciembre y contra la Ley Ómnibus demostraron que no la van a tener fácil y que no vamos a abandonar las calles porque una ministra reaccionaria nos lo diga. Es por esto que la parada del 24 de marzo es una cita de honor.

Organizar a la juventud para enfrentar a Milei

La tarea que tenemos este año, entonces, es enfrentar a este gobierno y sus cómplices. Debemos tomar el ejemplo de las asambleas barriales, de Unides x la Cultura, del movimiento piquetero y de los sindicatos combativos como el Sutna o Ademys.

Les secundaries no podemos quedarnos afuera de esta pelea porque vamos a ser golpeados por el plan Milei y porque somos parte de la clase trabajadora que sufre todos y cada uno de los ataques y ajustes.

Debemos recuperar los centros de estudiantes y las coordinadoras como lugares de lucha y organización. En el pasado, las direcciones kirchneristas y peronistas han bloqueado esta hoja de ruta, desorganizando a les estudiantes frente al ajuste del gobierno anterior, y solo han convocado a jornadas anecdóticas para levantar a sus candidatos en las elecciones.

Enfrentar a Milei y su plan motosierra es posible, pero necesitamos independencia política y ser audaces. Vamos por asambleas en todos los colegios al inicio de clases, para preparar las batallas que se vienen y derrotar al gobierno.

Peleemos por aumento presupuestario, obras de infraestructura, un incremento de las becas estudiantiles, por un aumento de la comida para los comedores y por la defensa de la ESI y su aplicación efectiva en todos los colegios.