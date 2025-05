Los metalúrgicos de Villa Constitución van al paro por tiempo indeterminado desde el lunes 5

Con una masiva concentración en las puertas de Acindar el miércoles 30 de abril, la comisión interna de Acindar junto con la comisión directiva de la UOM Villa Constitución anunciaron el comienzo de un paro por tiempo indeterminado desde el lunes 5 a las 6am, si no modifica su posición la patronal en las negociaciones de la paritaria siderúrgica.

La masiva concentración del día miércoles, fue luego de un acampe en las puertas de Acindar que comenzó el día lunes y que concluyó con un paro parcial desde el mediodía del miércoles hasta las 16hs, para realizar esta concentración en las puertas de la planta y anunciar la continuidad de las medidas de lucha.

Una paritaria en crisis desde hace un año

La paritaria metalúrgica y siderúrgica está completamente en crisis. Hace 10 meses que se vienen produciendo innumerables reuniones que no llegan a ningún lado. La oferta de las patronales consiste en sumas fijas no remunerativas, que además no cubren la brutal pérdida salarial acumulada a lo largo de los años.

El reclamo que plantean los metalúrgicos consiste en una inmediata actualización salarial aplicando el índice de inflación que va desde julio de 2024 a marzo del 2025, que acumula un 31,43% a partir de abril, y la liquidación de la diferencia acumulada de este casi año entero.

En el acto en puerta de planta se escuchó una crítica a la dirección de la UOM nacional, que dirige Abel Furlán, por abandonar a los metalúrgicos. La UOM nacional está muy lejos de avanzar en un plan de lucha nacional. Está deshojando la margarita hace meses.

En el Congreso nacional de la UOM, que se realizó en Mar Del Plata a mediados de abril, Furlán anunció “10 días de asambleas en los lugares de trabajo” para pasar ahora a una fase de paros progresivos de 24, 48 y 72hs, que sin embargo siguen sin fecha. Pero mientras este congreso dejó poco para los trabajadores metalúrgicos, no faltó el alineamiento de Furlán con el peronismo, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof dando un discurso de cierre del congreso, en clave electoral.

Todo el apoyo a los metalúrgicos de Villa Constitución

Los metalúrgicos de Acindar decidieron no esperar más y por ello comenzaron con este plan de lucha por una recomposición salarial inmediata. Al lunes 5, si no hay una nueva oferta distinta por parte de las patronales, comenzarán con un paro que se anunció por tiempo indeterminado.

La pulseada por el salario viene de la mano también de la defensa de los puestos de trabajo. Acindar está atravesando hace ya mucho tiempo suspensiones rotativas con rebaja salarial, retiros voluntarios y sobre todo el despido de trabajadores contratados.

Hay una evidente caída de la producción, como consecuencia de la brutal recesión industrial bajo el gobierno de Milei, en especial por la paralización de la obra pública, a lo cual iba destinada parte de la producción de Acindar. A esto hay que responderlo con el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores de planta y contratados, aumentando el salario. Para ello hay que atacar las ganancias capitalistas de esta multinacional, perteneciente al grupo indio Arcelor Mittal.

Reclamemos que Furlán le ponga fecha y se lance el paro nacional metalúrgico, con verdaderas asambleas en cada fábrica y taller, donde cada metalúrgico pueda expresar su opinión de cómo continuar la pelea.

Todo el apoyo a los metalúrgicos de Villa.