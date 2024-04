Luque-Córdoba: fábrica de electrodomésticos Mabe anunció 200 despidos

La fábrica de electrodomésticos Mabe, ex Drean, ubicada en la localidad de Luque en el departamento Río Segundo de Córdoba, pretende despedir a 200 de sus 900 trabajadores, que cobran por quincena unos $240.000; quien tiene una categoría superior está por debajo de la línea de la pobreza. La patronal justifica su decisión en la “caída en sus ventas”.

Cabe recordar que desde fines del año pasado se fueron produciendo despidos en forma de goteo en la planta ubicada en la ciudad de Río Segundo. Es decir que la patronal fue preparándose para un ataque de conjunto, que ahora anunció públicamente. Los despidos en la mencionada planta implicarían un fuerte golpe a la economía de la clase obrera, en una amplia zona integrada por localidades como Luque Calchín, Matorrales, El Arañado, Sacanta, y Villa del Rosario, en donde viven lxs trabajadores cesanteados.

Ahora que anunció la reducción de trabajadores en la planta de Luque, la patronal continua con una fuerte presión, amenazando a lxs trabajadores al plantearles que si no renuncian corren el riesgo de que los despidos sean con causa y que “no cobren nada”. Además, las condiciones laborales nunca fueron las óptimas; se trata de un empleo que conlleva realizar un esfuerzo reiterado, que es causa de tendinitis, lumbalgia, etc.

El 60% del personal son operarias y tienen un servicio médico que no declara a la ART, que no actúa como corresponde. Por ejemplo, si un trabajador sufre un accidente laboral no se declara lo sucedido, sino que un enfermero que responde a la empresa diagnostica un tratamiento a seguir. En este cuadro de precarización, ahora lxs están empujando a renunciar. El Ministerio de Trabajo de la provincia no tomó medidas.

Hay que tener en cuenta que la empresa Mabe es una de las favorecidas por el gobierno de la provincia, que ahora encabeza Martín Llaryora. A mediados del 2022, la fábrica, que es propiedad de capitales mexicanos, accedió a un régimen de promoción industrial por el cual obtuvo beneficios de “exenciones impositivas y subsidios por el incremental de cada nuevo trabajador y el uso de energía”, según se informó públicamente.

“Mediante dicho convenio, la provincia de Córdoba otorga a Mabe Argentina S.A. los beneficios de la promoción industrial consistentes en la eximición en un 100% y por el término 10 años del pago de los impuestos Inmobiliario, a los Sellos y sobre los Ingresos Brutos. Como asimismo, la empresa recibirá por parte del gobierno provincial subsidios por cada nuevo empleo generado y por el incremental en el consumo de la energía eléctrica”, precisó en su momento el portal noticias del gobierno de Córdoba.

La ex Drean gozó durante años de beneficios impositivos y ahora por la recesión le pasa la factura de la crisis a lxs trabajadores. Es claro que la pérdida de los puestos de trabajo es una de las consecuencias del plan económico inflacionario y recesivo del presidente Javier Milei. Este escenario es aprovechado por las patronales para avanzar en pasarle la factura de la crisis a lxs trabajadores; para esto cuenta con la colaboración de la burocracia sindical.

En ese sentido, cabe recordar que, en febrero, la UOM reconoció 159 despidos y 650 suspensiones en la industria automotriz, pero se limitó a comunicar los despidos. Ahora se anuncian más pérdidas de puestos de trabajo; la posición en Córdoba es la misma. Para peor, la inflación sigue pulverizando salarios y jubilaciones.

Los despidos en la planta de Mabe se dan en un cuadro de pérdida de puestos de trabajo de conjunto en la industria. En las automotrices de Córdoba se producen jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y suspensiones. En tanto que en la industria química y petroquímica las patronales reiteraron su orientación de suspender trabajadores.

Como la economía se contrae, las patronales descargan todavía más la crisis sobre los trabajadores. Se valen también de la precarización laboral precedente y de la orientación de la burocracia sindical. Además, los despidos en la industria tienen como telón de fondo el intento de Milei de imponer una reforma laboral para avanzar todavía mas sobre los derechos de lxs trabajadores. En defensa de los puestos de trabajo, salarios, y jubilaciones, el próximo jueves se realizará una asamblea obrera y popular en Córdoba para construir un plan de lucha por la huelga general.

La patronal, que se viene beneficiando de los bajos salarios y la precarización laboral, debe abrir sus libros contables ante los trabajadores para demostrar su verdadera situación financiera. Abajo los despidos en Mabe.