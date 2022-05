Mar del Plata: convocan a escrachar al genocida Julio Garachico

Organizaciones de derechos humanos y políticas convocan a un escrache en el domicilio donde el genocida goza de prisión domiciliaria. La cita será el sábado 28 a las 14 horas.

Julio Cesar Garachico, policía y genocida, fue condenado en el año 2014 en la causa “La Cacha” por crímenes de lesa humanidad contra siete personas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio denominado como “Pozo de Arana”.

Fue coautor en los secuestros y torturas de distintas personas, como por ejemplo de Francisco López Muntaner, en la Noche de los Lápices y la desaparición de Jorge Julio López. Garachico fue jefe de calle de la Unidad Regional de La Plata de la Bonaerense, hasta el año 2014 cuando se dictaminó su condena a prisión perpetua.

Hoy, vive en la ciudad de Mar del Plata y goza de prisión domiciliaria. Desde el Partido Obrero acompañamos el reclamo de cárcel común, perpetua y efectiva para Garachico y todos los genocidas. Seguiremos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy en las calles y por la apertura de todos los archivos de la dictadura.

Si no hay justicia, hay escrache.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.