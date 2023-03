Juntos por el Cambio y Grabois hacen un circo alrededor de las tierras de El Marquesado

Luego de conocerse la concesión por parte del gobierno nacional de 140 hectáreas del barrio El Marquesado (sobre la ruta 11 costera, entre Chapadmalal y Miramar) en comodato para la custodia y estudio a la asociación civil Tercer Tiempo (cooperativistas del MTE/Grabois, técnicos de la UNMP -Universidad de Mar del Plata- y trabajadores del Conicet), y de que comenzaran las tareas para lo que sería un “proyecto de producción agroecológica”, se desató una enorme reacción por redes y hasta un piquete de un pequeño grupo de vecinos oponiéndose a “otra ocupación” de tierras en la ciudad.

El hecho provocó que por la tarde del sábado, cuando se realizaba el piquete de estos vecinos, se acercara al predio el Secretario de Seguridad municipal para señalar que tomarían todas las medidas legales posibles para evitar la instalación de un “asentamiento” en estos terrenos. El intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), desde sus redes, sentenció: “Mientras los marplatenses trabajan para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas de forma totalmente ilegítima”.

El episodio desató una furia reaccionaria en las redes de parte de la dirigencia política nacional de Juntos por el Cambio, “solidarizándose” con el intendente frente a las supuestas pretensiones del gobierno del Frente de Todos de “regalar” tierras; el caso más extremo fue nuevamente el del facho José Luis Espert pidiendo “cárcel o bala”. Aunque el episodio no tiene nada que ver con una política de Fernández o Kicillof de construir viviendas, como lo dejó en claro el propio organismo que cedió esos terrenos (Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE), Montenegro, la UCR y todo el PRO aprovecharon para criminalizar y atacar a las cientos de familias que no tienen dónde vivir, o están hacinados en los cientos de asentamientos que hay en la ciudad. En los últimos cinco meses se produjeron al menos tres ocupaciones importantes, dos de ellas por parte de las mismas familias que aun no obtienen respuestas y para las cuales las mesas negociadoras impulsadas por el propio municipio y provincia han fracasado.

El problema de fondo, ¿cómo esta Mar del Plata?

Según los comunicados de la UCR y el PRO del distrito, habría un intento de algunos sectores de “armar un caos”. Mar del Plata, en realidad, ya es un “caos” ahora mismo y de esto son responsables Montenegro y el gobernador Axel Kicillof: la ciudad ocupa el primer puesto en desocupación y trabajadores empobrecidos, los barrios están destruidos por los ajustes en obras públicas, y la crisis habitacional se acentúa con la falta de alquileres y un aumento insoportable de sus valores; el déficit habitacional supera las 30.000 viviendas y existen alrededor de 110 asentamientos con más de 9.000 familias.

El Frente de Todos, lejos de encarar el problema habitacional con un plan de viviendas y financiamiento, recurre a los métodos que Montenegro y Bullrich agitan: desalojos por vía de la represión (caso Guernica) y la criminalización de las familias que lo realizan. En este sentido, están en la “misma vereda”.

La política de Kicillof y Fernanda Raverta (titular del Anses y referente del Frente de Todos) apuntó en los últimos años a montar un régimen de entrega de recursos, puestos administrativos y emprendimientos a los empresarios y organizaciones amigas, además de fortalecer todo un esquema de “gestión privada” de los recursos y servicios públicos montado en las últimas décadas de la mano del peronismo y el breve paso de María Eugenia Vidal por la gobernación.

Lejos de la idea que tanto Bullrich, Macri y Montenegro buscan instalar sobre una suerte de atentado contra la “propiedad privada” que Kicillof y Grabois llevarían adelante “estimulando ocupaciones de terrenos”, tenemos todo lo contrario: una provincia entregada al capital privado de la energía, el transporte, el puerto (Quequén y Mar del Plata) y una proliferación contundente de barrios privados y countries por toda la costa y el interior bonaerense.

Un botón de muestra sobre emprendimientos “estratégicos” productivos “con sustento ambiental” de parte de La Cámpora es la entrega del petróleo en la costa a la multinacional Equinor. Este es el modelo capitalista que Grabois y compañía defienden y que ya funciona en la provincia de Buenos Aires beneficiando a la oligarquía, acentuando la precarización laboral (economía popular) y desalojando con el ministro de Seguridad Sergio Berni a familias pobres.

Montenegro de “fiesta” mientras la ciudad se hunde

Mientras tenemos esta situación dramática en la ciudad, Montenegro y los radicales se pasean de fiesta en fiesta: inaugurando ginerías, bowlings, bailando en el corso o en la reciente “San Patricio Fest”; con el caso del El Marquesado armaron un circo electoral planteando estar en contra de una suerte de “conurbanización” (comentario bastante despectivo con los millones de trabajadores que viven en el conurbano bonaerense) y caos que el kirchnerismo querría importar. La gestión del municipio no tiene nada que envidiarle a los métodos que el peronismo aplica en otros municipios, o inclusive en la provincia: no hay ninguna iniciativa para construir viviendas populares, pero anuncia la construcción del “Puerto Madero de Mar del Plata”, un complejo de megatorres; parcelas enteras se entregan a entidades privadas en Parque Camet. La ciudad del “SI” que nos propone el intendente es una fiesta de los “empresarios amigos del poder” que se quedan con las playas públicas, el transporte (con la tarifa más alta de todo el país) o los gastronómicos que coparon las calles con los famosos “decks”.

Nuestra propuesta

Frente a la cuestión de la tierra y la crisis habitacional, desde el Partido Obrero planteamos que tiene que desarrollarse un censo habitacional para establecer las necesidades y planificación de la construcción de viviendas; establecerse la disposición de terrenos fiscales y ociosos (tanto urbanos como rurales -sea para construir viviendas como para emprendimientos productivos) para poder ejecutar un plan de viviendas distribuidas a un costo en función del valor fiscal (no del mercado) en cuotas, contemplando el costo de los materiales de construcción, que no superen el 10% del ingreso salarial; un impuesto al gran capital de la industria inmobiliaria, pesquera, portuaria y agrícola para financiar este proyecto; la urbanización urgente de los más de 110 asentamientos de la ciudad; la regularización y entrega de títulos de tierras pendientes que hay en la ciudad. Este programa tiene como premisa fundamental la defensa del trabajo genuino bajo convenio colectivo y un salario igual a la canasta familiar.

Rechazamos la entrega arbitraria de los recursos y espacios públicos que realizan los gobiernos capitalistas tanto a sus aparatos políticos como a entidades privadas. Los planes del FMI que llevan adelante dichos gobiernos chocan de frente con un plan integral habitacional; tienen que irse todos los políticos capitalistas, los trabajadores tienen que tomar esta tarea en sus manos y construir su propia alternativa política para gobernar este país y sacarlo del caos al que nos condenan los partidos patronales.