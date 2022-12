Mar del Plata: la Cámara Federal aprobó la exploración off-shore ante el lobby de las petroleras

En noviembre de este año, Equinor e YPF alquilaron el buque BGP Prospector para realizar los estudios sísmicos offshore buscando gas y petróleo en el Mar Argentino. Estos estudios no se podían hacer por la cautelar que había contra la exploración petrolera, lo que provocó que el buque en cuestión se retirara de nuestro mar. Lo anterior fue visto como un triunfo hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó la cautelar, dejando todo listo para que el buque vuelva y comience la exploración. El lobby petrolero en la Justicia tuvo su efecto.

El fallo habilitó la exploración, pero no necesariamente la posterior explotación, a su vez, pone ciertas condiciones como que Pampa Azul cuide de que no se afecte el Monumento Natural Ballena Franca y que denuncie ante las autoridades administrativas y judiciales correspondientes, como también exhorta a las autoridades que controlen que se cumplan las normas de cuidado ambiental y las condiciones establecidas.

Es claro que no podemos confiar en el gobierno nacional ni local como tampoco en la Justicia para que controlen a multinacionales petroleras; es el Estado el que se somete al extractivismo no solo petrolero sino también minero y agrícola por un puñado de dólares para pagarle al FMI, por lo tanto, no va a ser implacable si se incumple alguna norma por parte de las petroleras, solo es implacable con quienes salen a luchar y se organizan por sus derechos.

Ante el lobby petrolero tenemos que intensificar nuestra organización y redoblar nuestra presencia en las calles, que se sienta en todo el país la fuerza del Atlanticazo. Este martes tenemos una cita de honor a las 10:30 en las puertas de la Cámara Federal Mar del Plata; una lucha que seguirá hasta que se vaya la última petrolera de nuestro mar, una lucha a la que hay que sumar al pueblo trabajador entendiendo que si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos al capitalismo.

¡Este martes todes a la Cámara Federal!

¡Fuera las petroleras del mar!

¡Fuera los gobiernos capitalistas que entregan nuestros recursos!