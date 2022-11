Martes 8: vamos con todo a un paro de salud sin precedentes

Es un hecho verdaderamente histórico. Nunca antes la Asociación de Médicos Municipales (AMM), la Federación de Profesionales y Sutecba habían convocado a un paro con movilización de manera conjunta.

La razón es que la lucha que están dando residentes y concurrentes por una recomposición salarial también es histórica y está conmoviendo profundamente a los 33 hospitales y Cesacs. No podía ser de otra manera ya que llevan dos meses en conflicto y las últimas dos semanas con paro por tiempo indefinido y movilizaciones masivas todos los días.

El hundimiento salarial no afecta solo a residentes y concurrentes sino que alcanza al conjunto de lxs trabajadorxs de la salud, quienes empezaron a plegarse a las acciones convocadas por la Asamblea CABA. Las conducciones burocráticas de AMM, Federación y Sutecba quedaron contra las cuerdas ante la posibilidad de que se abra un amplio canal de lucha por fuera de su control. La lucha los obligó a convocar a paro para intentar contener el movimiento por otros medios.

En ese sentido hay que señalar que el comunicado conjunto de la burocracia no menciona la lucha de residentes y concurrentes. Es lógico, la actitud de la AMM fue actuar todo el tiempo de bombero y trasladar las pretensiones del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, de levantar las medidas para negociar. No podemos olvidar que un mes antes de convocar a este paro, y cuando residentes y concurrentes estaban en las calles luchando, AMM y Federación firmaron la paritaria a la baja que ahora pretenden reabrir. No podemos confiar ni por un momento en estas conducciones.

La tarea ahora es parar y movilizar el martes con toda la fuerza y superar los límites que la burocracia quiere imponer al movimiento. Una columna independiente es importante para expresar esa necesidad. Con residentes y concurrentes a la cabeza y apoyando su exigencia de que lxs reciba Quirós y resuelva su justo reclamo de recomposición salarial y derechos laborales para concurrentes. Que nadie negocie sus reclamos a espaldas de la asamblea. Con la filial independiente de la Sardá, las asociaciones combativas y con las asambleas de base que se sumen. Con las enfermeras y enfermeros que luchan por el pase a la carrera profesional, reclamo al cual Sutecba le da la espalda.

Exijamos la continuidad del paro con un plan de lucha progresivo hasta el paro por tiempo indeterminado. El lunes, como resolvió la Asamblea CABA, es clave que impulsemos asambleas en todos los hospitales unificando residentes, concurrentes y la planta. Por una asamblea general de todos los gremios de la salud y el escalafón general para discutir las medidas y los reclamos y que nada se firme sin que lo apruebe la asamblea de base, así hizo el Sutna en el neumático y ganaron.

La lucha de residentes y concurrentes ya está arrojando conquistas: una suma fija insuficiente y el adelantamiento de las cuotas de la paritaria aumentaron los salarios. Todavía falta, está lejos de lo que reclaman pero el paro está fuerte y se puede ganar, por eso desde la agrupación Tribuna Municipal planteamos que hay que ir por todo.

Por una verdadera recomposición salarial que lleve el salario mínimo a la canasta familiar que ya superó largamente los 200 mil pesos. Por la victoria de residentes y concurrentes que piden 250 mil pesos de bolsillo, y salario y ART para concurrentes, por el pase de enfermería a la Carrera Profesional (ley 6.035) y que se cumpla el fallo reciente de la Justicia porteña.

Residentes y concurretes, enfermería, la Obsba, el Garrahan, el Posadas, residentes de provincia de Buenos Aires… emerge una enorme crisis de la salud y la necesidad de abordarla de conjunto.

La situación económica y social de nuestro país no se aguanta más. Lxs trabajadorxs tenemos la última palabra para terminar con el ajuste, la inflación y el saqueo que llevan adelante todos los gobiernos, nacional, provinciales y el de la Ciudad. Salgamos a la lucha.