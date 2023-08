Más de 200 estudiantes debatimos en la asamblea de Humanidades cómo enfrentamos a Milei y al ajuste

El miércoles 23 de agosto se realizó una asamblea estudiantil de la Facultad de Humanidades de La Plata en la que participaron más de 200 estudiantes, lo que da cuenta de la necesidad de organizarse y deliberar que existe en les estudiantes luego de los resultados que dejaron las Paso con el triunfo Milei. Sin lugar a dudas, fue un paso adelante para la reorganización del activismo de la Fahce.

La asamblea fue convocada por la comisión directiva ampliada del Cehce y las distintas comisiones por carrera, luego de meses de bloqueo por parte de la conducción del centro de estudiantes La Jauretche (JUP).

Las posiciones en debate

Los planteos de las distintas fuerzas expresaron diferencias profundas sobre cómo nos paramos frente a lo que se viene. Las agrupaciones peronistas dedicaron prácticamente todas sus intervenciones a llamar a votar por Unión por la Patria y a realzar las medidas del “Estado presente”, demostrando poco ánimo de reflexión sobre el resultado en las urnas.

Su principal propuesta de acción fue armar “Humanidades por la Patria” (sería como un comité de apoyo a la campaña de Massa) tratando de embellecer al ministro del ajuste actual. Es un camino de derrota asegurado para les estudiantes, que hoy necesitamos enfrentar el ajuste contra la universidad y nuestras condiciones de vida.

Desde la agrupación Mariano Ferreyra señalamos la responsabilidad del gobierno en el ascenso de Milei, por el fracaso de esa intervención estatal y el crecimiento de la pobreza, más todavía después de la devaluación del 22% por parte de Massa acordado con el FMI a espaldas de la población trabajadora.

Hicimos un llamado para afrontar este escenario político a partir de la discusión y la organización de les estudiantes y colocamos a debate el contenido político de la necesaria unidad de acción, que debe ser sobre la base de intervenir poniendo en pie nuestros reclamos y demandas más urgentes ahora, para que la universidad no sea para pocos y frenar el derrumbe educativo.

Planteamos que la pelea por frenar el ascenso de Milei tiene que partir de promover la organización estudiantil y el movimiento obrero, poniendo nuestras organizaciones a disposición de enfrentar el ajuste actual para mostrar una salida diferente. Nos apoyamos en el ejemplo del Sutna, que nuevamente con los mejores métodos de la asamblea y la lucha conquistó la mejor paritaria y le ganó a la inflación. Un precedente importantísimo para la etapa.

Destacamos también la lucha de la Unidad Piquetera contra los recortes en la entrega de alimentos a los comedores populares, y la masiva asamblea de trabajadores del Inti que votó un plan de lucha para pelear ahora, como otro elemento que muestra la disposición de amplios sectores de trabajadores a dar la pelea y traza una perspectiva para defender los organismos de ciencia y técnica como el Conicet. Nuestra corriente universitaria interviene para que les estudiantes sigamos ese camino.

Este planteo nos diferenció del resto de la izquierda. El PTS hizo eje en el terreno electoral, planteando como tarea central el voto a Myriam Bregman para “enfrentar a la derecha”, un planteo que no promueve la organización del activismo para enfrentar el ascenso de Milei y el ajuste de Massa y el FMI. Al igual que el Nuevo MAS, desisten de abrir un curso de acción, lo cual colabora a la desnaturalización de las asambleas como si fueran un espacio solo para discutir declaraciones, esquivando abrir un curso de acción. La defensa de la educación pública no es tal si no tiene una expresión práctica concreta.

Los desafíos que tenemos por delante

La asamblea deja un saldo positivo para les estudiantes, que deberá ser desarrollado con la puesta en marcha de las acciones resueltas en común. Nuestra agrupación propuso organizar para la semana del estudiante un festival en defensa de la educación y la universidad pública, donde podamos difundir nuestros reclamos más urgentes e interpelar al mayor número de compañeres. Estudiantes independientes se sumaron a esta moción.

La independencia política de los gobiernos y de las autoridades es fundamental para que podamos construir una lucha en común. Impulsemos a pleno el festival para que sea un nuevo punto de reagrupamiento del activismo estudiantil y estar en mejores condiciones para afrontar los desafíos que se vienen.