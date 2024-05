Más de 5.000 estudiantes de Psicología UBA en la marcha universitaria

El martes 23 de abril, estudiantes y trabajadores fuimos protagonistas de la marcha educativa más grande de los últimos tiempos. Más de un millón de personas se movilizaron por un objetivo claro: defender la educación pública contra los ataques del gobierno de Milei.

Nuestra facultad y su comunidad educativa no se quedaron atrás. La columna de Psico, MT y TO, que tuvo como más de cinco cuadras de longitud, fue la más grande de su historia, haciendo que 1 de cada 3 estudiantes estén presentes en esta jornada histórica junto a docentes y no docentes.

Crónica de la lucha

Esto no sucedió de la nada. Desde que arrancaron las clases estuvimos pasando por los cursos alertando sobre la situación crítica de la universidad, juntando cientos de firmas para exigir la convocatoria a una asamblea. La semana siguiente, la docencia universitaria hizo paro nacional de la mano de la AGD y Conadu H, y la sede Independencia estuvo colmada de clases públicas para visibilizar el problema del salario docente y no-docente. La siguiente semana, y a pesar de la negativa del EDI en convocar como CEP, pusimos en pie una asamblea masiva, la primera en 6 años, que marcó un antes y después y que fue el motor de la lucha contra Milei en la facultad.

Esta asamblea votó un plan de lucha hacia el 23, con la perspectiva de darle continuidad hasta derrotar esta ofensiva. El lunes 22, el día antes de la marcha, estábamos organizando un cacerolazo en Independencia y una vigilia masiva en la facultad para preparar esta columna gigantesca. Para muchos fue su primera movilización, y para otros el punto de quiebre con el gobierno de Milei.

A la cabeza estudiantes y docentes. Ninguna confianza a las autoridades universitarias

Está claro que esta movilización histórica y masiva fue un golpe al gobierno. Milei quiso desactivarla con anuncios sobre un supuesto acuerdo con los rectores pero no pudo, una parte mayoritaria del pueblo salió a apoyar la lucha en defensa de la universidad pública y el movimiento educativo se puso de pie.

Esto no termina acá. El 23 nos movilizamos absolutamente todos los sectores y organizaciones educativas, pero los rectores y autoridades universitarias se preparan, no para organizar una lucha para derrotar el plan Milei, sino para ir a fondo a una negociación con el gobierno para defender sus propios intereses.

Los rectores, radicales y peronistas, vienen de saludar ese diálogo con el gobierno y de preparar para el 30 una reunión con Milei después de que los diputados de sus espacios políticos hicieran fracasar la sesión en el Congreso convocada para tratar la emergencia presupuestaria universitaria el pasado miércoles 24 y se prepararan para votar la Ley Bases y la reforma laboral.

Y ahora, ¿qué hacen las representaciones estudiantiles?

Por un lado, el EDI (conducción del CEP), la agrupación de Biglieri y el radicalismo en la facultad, sigue sin impulsar la organización del movimiento estudiantil en la facultad. No solo violentó todos los espacios de participación estudiantil con métodos patoteriles, como pasó en la asamblea del 17, sino que ahora se prepara para apoyar todas las medidas que se tomen desde el rectorado, y a nivel nacional apoya a los diputados radicales que votan la Ley Bases y la entrega de todas nuestras conquistas.

Por el otro lado, el Impulso (Mella, Cámpora y Auge), aunque puede presentarse como un bloque de oposición en la facultad de psicología, representa el bloque político de las gestiones de Exactas, Sociales y Filosofía, que son las mismas que impulsan el ajuste en esas facultades. Viene de no convocar a la movilización contra Ley Bases, a pesar de haberla votado como asamblea, y, como hace el peronismo a nivel nacional, se prepara para desmovilizar y sacar el cuerpo a la lucha. Ya lo dijo CFK, ellos quieren esperar al 2027. Pero nosotros no. Los trabajadores y los estudiantes no pueden esperar, la lucha es ahora y debemos ir por la derrota de Milei.

Demostramos que tenemos la fuerza, ahora hay que seguir hasta ganar. Vamos por una nueva asamblea en Psico

Mientras las autoridades universitarias (radicales y peronistas) defienden su caja y sus negocios, nosotros bajo ningún punto de vista nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Está claro que no podemos confiar en las autoridades universitarias, porque van a negociar un presupuesto a la baja y para funcionamientos generales, no van a defender ni nuestra permanencia en la universidad ni el salario docente y no-docente.

Nuestra lucha tiene que seguir firme, de manera independiente, y unirla con la del conjunto de los trabajadores. El 23 tiene que ser solo el comienzo, está en nuestras manos el desafío de tomar la batuta y darle continuidad a la lucha hasta derrotar el macabro plan de Milei e imponer la triplicación del presupuesto, el aumento de las becas, el 100% de aumento al salario docente y la estabilidad laboral, la ampliación de la oferta horaria, las refacciones edilicias, el financiamiento a la investigación y todos nuestros reclamos.

Necesitamos una nueva asamblea en Psicología, junto a todas las carreras y sectores de nuestra comunidad, para balancear estas semanas y desenvolver a fondo un plan de lucha. Ya demostramos que somos millones y tenemos la fuerza. Hay que seguir este camino por una gran huelga general universitaria hasta ganar.