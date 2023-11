Massa promete levantar el cepo y oculta que será con una devaluación

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, prometió que, en caso de ser electo presidente en el balotaje del 19 de noviembre contra Javier Milei, levantará el cepo el año próximo y desestimó la posibilidad de una devaluación post-comicios.

“El cepo lo vamos a levantar a fines de 2024, cuando tengamos la suficiente cantidad de reservas de dólares para que el flujo de comercio sea libre y no tengamos estrés frente a nuestras reservas”, sostuvo el ministro y agregó: “no está prevista una devaluación después del balotaje”. Massa se vale del reclamo de libre movilidad de los capitales que tiene detrás a todo un sector de la burguesía y de la necesidad de los trabajadores por preservar sus ingresos, en medio de una estampida inflacionaria y de expectativas devaluatorias, diciendo que no tiene previsto una devaluación para luego de las elecciones, pero antes de las Paso tampoco dijo que tenía pactada una devaluación del 22% con el FMI para el día siguiente de la elección. De la misma manera que engañó al pueblo en ese momento puede hacerlo ahora, por lo que nos reservamos el beneficio de la duda.

Así, Massa hace demagogia con un vaticinio francamente improbable, puesto que, en primer lugar, levantar el cepo implica libre disponibilidad de dólares para el pago de importaciones, para saldar la deuda comercial y la deuda externa (lo que incluye la deuda con el Fondo), y para financiar la demanda. En la medida que el país no tiene las divisas hoy para hacer frente a todas estas obligaciones, considerando que las reservas del BCRA son negativas (es decir que están usando los dólares de los depósitos) esto solo cierra con una devaluación, de lo contrario queda planteada incluso la posibilidad de un corralito.

El ministro de Economía sostiene que a partir del año que viene el país se verá beneficiado con una “lluvia de dólares” proveniente de un boom de exportaciones, al que daría lugar el fin de la sequía, y la puesta en marcha del gasoducto. Esto no parece ser suficiente en tanto no se rompe el esquema que promueve la fuga de capitales, lo que desnuda que el grueso de estos negocios que fomenta Massa van a quedar en manos de las patronales sojeras, petroleras y mineras, y el resto se va a ir en el pago de deuda externa, por lo que no se entiende cómo se van a reforzar las reservas manteniendo este esquema de saqueo.

De esta forma, la única vía para levantar el cepo es una devaluación que podría llevar al país a un hiperinflación. Es la misma receta fracasada del macrismo, el gobierno que levantó el cepo, devaluación mediante, promoviendo la fuga de capitales y terminó recomponiéndolo para contener la corrida cambiaria. Cabe destacar que el levantamiento del cepo no promovió ningún tipo de desarrollo ni inversión productiva, como promovían sus impulsores, pero el cepo tampoco detuvo la fuga de capitales, sino que era utilizado por el gobierno para pagar la deuda externa y cumplir con el capital financiero internacional, algo que continúa hasta el día de hoy. Mientras tanto, quienes viven de su salario no pueden resguardar ni un solo peso.

Estamos frente a una nueva improvisación de Massa, en favor de los capitalistas y en desmedro de los trabajadores, porque estos últimos pagarán la medida con una mayor caída del poder adquisitivo. Hay que cortar con la sangría de divisas, empezando por romper con el FMI y desconocer la deuda externa usuraria, y avanzar en la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para poder controlar y preservar el ahorro nacional.