“Massa va a cagar al pueblo”, Gabriel Solano estuvo picante en el programa de Gustavo Sylvestre

Este jueves, Gabriel Solano estuvo en C5N, en el programa de Gustavo Sylvestre “Candidatos en Minuto Uno”, donde caracterizó cuál es el cuadro político en el que se desarrollarán estas elecciones, qué intereses políticos representa cada candidato y explicitó sobre cuál es el rol de la izquierda en este escenario.

“Esta elección nos encuentra con un país quebrado y hundido en la pobreza, y los responsables tienen nombre y apellido: son todos los que han gobernado argentina en los últimos años. Macri, Larreta, Patricia Bullrich y el gobierno actual del Frente de Todos (Cristina, Alberto y Massa). Lo que viene en Argentina con estos candidatos es más ajuste, se está viendo ahora en los acuerdos que se están haciendo con el FMI, la presión por una reforma laboral para quitar derechos, ajustar a los jubilados, reducir los planes sociales, licuar el presupuesto de salud y educación, lo cual también incluye la negociación que está en marcha ahora por una devaluación que llevaría a la inflación muy por encima del 150% anual”, sostuvo Solano.

En contrapartida, explicó que si la izquierda fuese gobierno la primer medida que tomaría sería romper con el FMI para poder desarrollar al país, en tanto y en cuanto Argentina no tiene futuro como colonia financiera de Estados Unidos y las potencias: “el FMI no es un acreedor tradicional, quiere condicionar a la Argentina para quedarse con la hidrovía, Vaca Muerta, el litio y la cordillera de Los Andes”, sostuvo el precandidato.

Luego le contestó a todos aquellos que se preguntan qué haría ante cualquier tipo de ataque económico que lleven adelante las potencias frente a esta medida: “vamos a tomar dos medidas más, el comercio exterior y el sistema financiero van a pasar a manos públicas, para que el ahorro del país, que hoy se fuga sistemáticamente, sea aplicado en Argentina, para tener una moneda nacional y terminar con la inflación, y para que la relación de Argentina con el mundo sea sobre la base de una economía planificada en función de las necesidades mayoritarias que tiene nuestro pueblo. A los que dicen que no nos queda otra que seguir con el FMI les digo esto: si seguimos con el FMI, en la campaña electoral del 2025 ya no tenemos un 55% de pibes pobres, vamos a tener el 80%”.

También puso de relieve que el programa de gobierno de todos los candidatos de los partidos tradicionales incluye una profundización de el ataque a las condiciones de vida de la población: “si votas a Bullrich o a Larreta te sale Macri, y si votas a Massa te sale Menem” es el eufemismo que utilizó Solano para explicar esto y agregó: “Massa ha sido y sigue siendo un representante de grandes intereses capitalistas argentinos e internacionales, al pueblo lo va a cagar. No repitamos la misma experiencia de siempre, hay que animarse a una transformación integral del país sobre nuevas bases sociales”.

Solano fue consultado sobre si tiene coincidencias con Grabois, cuya candidatura coincidió con el panel que conforma una maniobra para evitar la fuga de votos por izquierda. Gabriel aprovechó para delimitarse absolutamente del dirigente del MTE y denunció la campaña actual que este lleva adelante por los intereses que la misma busca representar: “en estos días pasaron dos cosas importantes, Grabois se fue a entrevistar con el embajador norteamericano, el dijo que no votaba a Massa porque era un vende patria, y en plena campaña electoral se va a reunir con el embajador norteamericano ¿todos quieren ser colonia? ¿nadie quiere un país independiente? porque solo el Frente de Izquierda lo plantea. También Grabois sentó una posición sobre tema terrible, y es que en Argentina existiría una ‘industria del juicio’, ese es el discurso de Funes de Rioja y la UIA”.

En ese sentido Solano opuso por el vértice la posición de la izquierda: “yo digo exactamente lo contrario, en Argentina lo que hay es una industria de incumplir las leyes laborales, por eso tenemos hoy casi el 50% de la fuerza de trabajo precarizada, en ves de andar defendiendo a las patronales que precarizan a nuestros jóvenes, que no pagan ni siquiera la ART cuando hay un accidente de trabajo, y que por lo tanto están teniendo ganancias extraordinarias, a Grabois lo tenemos ahora defendiendo a las patronales que no quieren cumplir las leyes laborales. Lo que nosotros defendemos es reforzar el poder de los trabajadores en los lugares de trabajo, mediante los delegados y las comisiones internas, y la estatización de toda empresa que cierre o despida masivamente y su puesta a producir bajo control obrero”.

Para cerrar el tema, y discutiendo también con toda la derecha que plantea que lo necesario es avanzar en una reforma laboral que barra con todos los derechos de los trabajadores, sostuvo: “es falso que el problema de Argentina sea que hay muchos derechos laborales, ese es un chantaje que hacen los grandes empresarios que dicen lo siguiente: si no se bajan los salarios y si no se recortan los derechos laborales no va a haber inversión, y en Argentina se vienen recortando los derechos laborales y los salarios y tenemos la tasa de inversión más baja de la historia”.

Antes de finalizar el programa, Gustavo Sylvestre le pidió a Gabriel que le dejara una pregunta a Larreta, algo que el precandidato a presidente por el FIT-U utilizó para, más que hacerle una pregunta, exigirle una explicación: “Larreta, estás llevando como vicepresidente a Gerardo Morales. Yo estuve con Vilma el día de la represión en Jujuy, nadie me lo contó. Vi como reprimían, vi como tiraban a los ojos, vi como camionetas sin patente puestas por las empresas detenían y golpeaban a la gente, y vos lo llevas de candidato por eso, es un premio a la represión al pueblo, al saqueo del litio y a la represión a los docentes. Esto marca que si Larreta llega a la presidencia va a querer hacer lo que Morales hizo en Jujuy, en todo el país. Quiero una explicación para eso”.

Para cerrar, Solano afirmó que Argentina necesita fortalecer a la izquierda para lo que se viene pero es fundamental saber qué tipo de izquierda es la que se necesita: “la pregunta que tenemos que hacernos desde el FIT, y que seguramente se hacen los trabajadores, es cómo vamos a enfrentar esta situación y tenemos dentro del FIT una Paso porque estamos discutiendo qué izquierda necesita el pueblo argentino para lo que viene, y si lo que viene son acontecimientos como el de Jujuy, acontecimientos de luchas. Lo que hace falta es una izquierda que esté inserta en las barriadas populares, en las fábricas, en los lugares de trabajo, que se plante y que pelee, que le duela a los dueños del poder de la Argentina. Eso es lo que distingue a la lista que me toca encabezar, porque estamos en esos lugares, es una izquierda que le disputa directamente al peronismo en las barriadas populares y en cualquier lugar. Una lista de la izquierda que se planta es lo que hace falta para lo que viene, y llamo a que nos voten para que esté en octubre la lista de la izquierda que esta peleando junto al pueblo argentino, y no una lista meramente mediática”.