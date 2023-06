Médicos municipales: ¿comienza un plan de lucha?

La situación en los hospitales y Cesac (centros de salud) porteños no se diferencia de la crisis que recorre a la salud pública en la provincia de Buenos Aires. El incendio el 19 de mayo en el segundo piso del hospital Elizalde (ex casa cuna); la fuga nunca aclarada de monóxido de carbono en el Gutiérrez, que afectó a 17 niños, 20 familiares y 10 médicos y enfermeros; la falta de cunas, camas pediátricas y respiradores para cubrir la actual emergencia de bronquiolitis, son solo al punta del iceberg del deterioro sostenido de la salud hospitalaria en la ciudad, producto de la reducción del presupuesto de salud 2023 (de 23% a 16%), del déficit de insumos, de personal, de la no incorporación de Enfermería a la carrera profesional y del retroceso salarial.

La paritaria que apresuradamente firmaron en enero con el gobierno porteño los gremios que nuclean a los trabajadores de salud (AMM, Federación de Profesionales, Sutecba, ATE, UPCN) se ajustaba a la pauta inflacionaria del gobierno nacional de 60%, en 7 cuotas, que se terminaba de cobrar en diciembre. Por supuesto, no se convocó a asambleas, no se discutió en las bases y frente a la realidad económica nacional estalló por el aire.

La nueva conducción de Médicos Municipales que encabeza Carlos Rojo dejó pasar seis meses, mientras la presión en los hospitales y Cesac fue en ascenso, y la Federación de Profesionales reaccionó y lanzó un tibio plan de lucha en junio, con cese de actividades un día por semana de dos horas.

La única gremial hospitalaria que viene reclamando un plan de lucha, convoca asambleas y ha rechazado el acuerdo paritario firmado por la AMM es la maternidad Sardá. La asamblea del 7/6 aprobó por unanimidad el paro con movilización para el miércoles 14 de junio y con ese mandato fue al Consejo central de Médicos Municipales que se realizó el 9/6.

En el Consejo central la propuesta de la conducción de la AMM que se aprobó fue un paro con movilización para el 15/6, un día después del convocado por la Federación de Profesionales; en lugar de sumar se debilita el plan de lucha. El argumento de la burocracia médica es que no tiene tiempo para organizar la medida porque esperan reunirse con el gobierno el lunes 11 de junio. Conociendo a los personajes cabe preguntarse si ya no hay un acuerdo firmado o si toda esta efervescencia de los burócratas de la AMM no se relaciona con la interna de Cambiemos en la que Rojo y la agrupación 100 Barrios porteños juegan para el tándem Yacobitti-Lousteau.