Masiva movilización en Cosquín

Por el agua, la tierra y la vida, contra el extractivismo

El domingo 26 se desarrolló la XII Marcha Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida, en la localidad serrana de Cosquín, a la que convocaron y adhirieron numerosas asambleas ambientales de la provincia de Córdoba, artistas locales y vecinos autoconvocados. La nutrida marcha de 5.000 asistentes da cuenta de la actualidad y vigencia de sus consignas: ¡NO al extractivismo saqueador de nuestros recursos! ¡El agua es un derecho! ¡Los gobiernos nacional y provincial son cómplices!

La marcha se desarrolló en un marco político de crisis indudable: mientras el gobierno nacional presenta un proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa para establecer los términos de renegociación con los acreedores internacionales comprometiendo para ello los recursos naturales derivados de la explotación minera, el fracking y el agronegocio; los pueblos se levantan para advertir que no dejarán pasar el saqueo a costa del hambre y de la depredación ambiental. Siguen el ejemplo del pueblo de Mendoza, que marchó contra una ley sancionada por la legislatura recientemente electa y que habilitaba la megaminería al reemplazar la ley 7722, protectora del agua cuyana. Mendoza no es un caso aislado en la compleja extensión de nuestro país: así también lo ha hecho Chubut, Río Negro, Catamarca… Y lo multiplican cada una de las asambleas locales: Punilla, Unquillo, Chavascate, Río Ceballos, Dique Chico, etc.

Previa a la marcha, se desarrolló una asamblea de la Multisectorial Ambiental de la que participó Tribuna Ambiental Córdoba, en la que se establecieron acuerdos en torno al acompañamiento de las luchas ambientales en curso y aspectos vinculados a la marcha nacional por el Agua, a desarrollarse el próximo 22 de marzo en CABA. La asamblea se pronunció particularmente por el apoyo a las Madres de Ituzaingó que enfrentarán el inicio de un nuevo juicio por las fumigaciones a las que fueron expuestas las familias de este barrio de la zona sureste de Córdoba desde el año 2012. El caso resulta emblemático respecto del problema de salud que provoca esta política protectora de los intereses del sector agrícola en detrimento de las poblaciones, intoxicadas por los químicos empleados en las fumigaciones aéreas y terrestres.

Córdoba sufre las consecuencias de la depredación ambiental a la que nos someten quienes nos gobiernan: los pueblos y barrios fumigados, el mapa del cáncer que supera la media nacional, la mala nutrición, la contaminación de los alimentos y del agua con agrotóxicos, la saturación de las napas freáticas por falta de sistemas cloacales, el vertido de líquidos sin tratamiento al cauce de los ríos, el avance de la especulación inmobiliaria devastando el bosque nativo, arrasando reservas naturales, vaciando las reservas hídricas, la deforestación con sus secuelas de inundaciones, etc. Las asambleas se levantan frente al saqueo en defensa del ambiente y la respuesta que obtienen del gobierno es la postergación de los reclamos, como demuestran las sentencias que dieron a los vecinos de Porta, o la represión y los palos, como se advierte en la política que aplican con los trabajadores de Minetti.

En un momento en que la crisis ambiental explota por cada rincón del planeta, los vecinos movilizados y organizados en asambleas, coordinando marchas locales y nacionales muestran las reservas de lucha con las que enfrentarán un régimen de producción capitalista que nos condena al coloniaje y a la degradación. Desde Tribuna Ambiental impulsamos esta movilización y defendemos un programa ambiental que no escinde sujeto de objeto: somos el ambiente y la defensa del agua, de la tierra y del aire es nuestra propia defensa.

¡Basta del saqueo de los recursos naturales del país!

¡Basta de enfermar a la población con la contaminación del agua, del suelo y del aire!

¡Nacionalización de los recursos naturales bajo control de los trabajadores y de la población!

¡No pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta!

Sólo un gobierno de trabajadores podrá superar la depredación inherente a un sistema basado en la explotación, el lucro, la ganancia y la desigualdad social.