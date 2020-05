Video de asambleas ambientales: “si lo esencial es salud, paren de envenenar”

Diferentes asambleas de todo el país se pronunciaron en un video para denunciar la problemática de los agrotóxicos, la megaminería, actividad forestal y otras actividades de saqueo y depredación del ambiente. Vale decir, que estas actividades extractivistas son aun de mayor preocupación para la salud de la población en el marco de la pandemia.

Por eso, asambleas de diferentes provincias, pueblos y localidades de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Formosa, y Río Cuarto-Córdoba dejan un planteo claro: ¿si estamos defendiendo la salud, por qué el gobierno nacional continua habilitando actividades que contaminan el agua, y envenenan el ambiente, como la megaminería y las fumigaciones con agrotóxicos?

En ese sentido, en el mencionado video se pide que “se recapitule sobre la decisión administrativa 450 en donde se declara a las fumigaciones con agrotóxicos, como actividades esenciales exceptuadas de la cuarentena, junto a la minería y la actividad forestal; esta decisión es una medida contraproducente y contradictoria con el cuidado de la salud”

El gobierno nacional viene avalando, e incluso incentivando el uso de agrotóxicos, la desforestación y actividad minera como una actividad esencial en el medio de la pandemia. Los datos son alarmantes, la depredación ambiental capitalista no tuvo un parate en la cuarentena: desde que comenzó la cuarentena 200 hectáreas de bosques fueron víctimas de desmonte por día, y el uso y comercialización de agrotóxicos no solo no tuvo un cese, sino que fue promovida por el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, quien en el boletín del 22 de abril promovió la reducción de aranceles para el insumo de agrotóxicos.

Para los contaminantes capitalistas del agronegocio y la megaminería no hay cuarentena. En próximo 5 de Junio día mundial del ambiente cobra mayor relevancia, la lucha contra la depredación capitalista. Amplifiquemos la denuncia, porque como dicen les compañeres de las asambleas ambientales “si lo esencial es salud, paren de envenenar”.